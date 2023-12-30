https://sputniknews.com.tr/20231230/genel-sekreter-stoltenberg-nato-teyakkuzda-1079187050.html

Genel Sekreter Stoltenberg: NATO teyakkuzda

Genel Sekreter Stoltenberg: NATO teyakkuzda

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile Polonya'daki füze olayının ardından görüştüklerini belirterek NATO'nun teyakkuzda olduğunu... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T09:16+0300

2023-12-30T09:16+0300

2023-12-30T09:16+0300

ukrayna krizi

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nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

andrzej duda

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen 'füze olayını' görüştükten sonra NATO'nun durumu izlediğini ve olayla ilgili olarak teyakkuzda olmaya devam ettiğini söyledi.Daha önce Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, Cuma sabahı tanımlanamayan bir hava cisminin Ukrayna yönünden Polonya hava sahasına girdiğini ve daha sonra radardan kaybolduğunu söylemişti. Polonya ordusu daha sonra bunun bir füze olduğunu ve Polonya hava sahasının yaklaşık 40 kilometre derinliğine girdikten sonra bir manevra yaparak Ukrayna topraklarına geri döndüğünü açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Polonya radar sistemlerine göre füzenin Rusya'ya ait olduğunu söylemişti fakat bunun henüz doğrulanmadığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/polonya-rusyayi-hava-sahasini-ihlal-etmekle-sucladi-1079174322.html

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