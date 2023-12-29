https://sputniknews.com.tr/20231229/polonya-rusyayi-hava-sahasini-ihlal-etmekle-sucladi-1079174322.html
Polonya Rusya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı
Polonya Rusya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, hiç bir delil sunmadan Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya’ya ait olduğunu iddia etti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T17:46+0300
2023-12-29T17:46+0300
2023-12-29T17:46+0300
dünya
polonya
rusya
hava sahası ihlali
iddia
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Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula yaptığı açıklamada, hiçbir delil göstermeden Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya'ya ait olduğunu ileri sürdü. .Kukula, “Her şey, Rus füzesinin Polonya hava sahasına girdiğini, radarlarımız tarafından takip edildiğini ve hava sahamızı terk ettiğini gösteriyor” dedi.Ancak Kukula ayrıntılı bilgi vermedi ve sözlerini destekleyecek hiç bir delil sunmadı.Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Ukrayna sınırı üzerinden Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir cismin girdiğini, hava savunma sistemi radarları tarafından takip edildiğini ve ardından radardan kaybolduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231204/polonya-rusya-ve-belarus-sinirina-bir-istihkam-taburu-konuslandirdi-1078064847.html
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polonya, rusya, hava sahası ihlali, iddia
polonya, rusya, hava sahası ihlali, iddia
Polonya Rusya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı
Polonya Genelkurmay Başkanlığı, hiç bir delil sunmadan Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya’ya ait olduğunu iddia etti.
Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula yaptığı açıklamada, hiçbir delil göstermeden Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin Rusya'ya ait olduğunu ileri sürdü. .
Kukula, “Her şey, Rus füzesinin Polonya hava sahasına girdiğini, radarlarımız tarafından takip edildiğini ve hava sahamızı terk ettiğini gösteriyor” dedi.
Ancak Kukula ayrıntılı bilgi vermedi ve sözlerini destekleyecek hiç bir delil sunmadı.
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Ukrayna sınırı üzerinden Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir cismin girdiğini, hava savunma sistemi radarları tarafından takip edildiğini ve ardından radardan kaybolduğunu duyurmuştu.