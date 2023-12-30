https://sputniknews.com.tr/20231230/gazzeye-yonelik-israil-saldirilarinda-hayatini-kaybeden-gazeteci-sayisi-106-oldu-1079192889.html
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 106 oldu
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 106 oldu
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T11:41+0300
2023-12-30T11:41+0300
2023-12-30T11:41+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
israil savunma kuvvetleri (idf)
gazze
gazze şeridi
gazeteci
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İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri, 'Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü' ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/filistin-guney-afrika-israile-karsi-soykirim-davasi-acan-ilk-ulke-oldu-1079186903.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma kuvvetleri (idf), gazze, gazze şeridi, gazeteci
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma kuvvetleri (idf), gazze, gazze şeridi, gazeteci
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 106 oldu
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha öldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 84 günde, 106 Filistinli gazeteciyi öldürdü.
Açıklamada, saldırıda El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus'un öldüğü, böylece Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği ifade edildi.
Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri, 'Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü' ifade edilmişti.