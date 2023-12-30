https://sputniknews.com.tr/20231230/filistin-guney-afrika-israile-karsi-soykirim-davasi-acan-ilk-ulke-oldu-1079186903.html
Filistin: Güney Afrika, İsrail'e karşı 'soykırım davası' açan ilk ülke oldu
Filistin: Güney Afrika, İsrail'e karşı 'soykırım davası' açan ilk ülke oldu
Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Güney Afrika'nın söz söylemenin ötesinde... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T09:06+0300
2023-12-30T09:06+0300
2023-12-30T09:06+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
israil ordusu
israil savunma kuvvetleri (idf)
soykırım
birleşmiş milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078864926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af384b50809003dd6f31150c404a55e8.jpg
Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açmasını, İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirdi.Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Güney Afrika ve Filistin'in, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlatan Avadallah, şunları söyledi:Güney Afrika'nın sözleşmenin acil ihtiyati tedbir alınmasını öngören maddesini aktif hale getirdiğini kaydeden Avadallah bunun, mahkemeden soruşturma bitmeden önce İsrail'in saldırılarının durması için hızlı bir adım atmasını istemesi anlamına geldiğini dile getirdi.Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Güney Afrika'nın, soykırım suçu işlenmesini engellemek için acil tedbir alınması talebine ivedilikle yanıt vermesini istedi.Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor. ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-ucm-bassavcisi-israilin-gazzeyi-kusatmasi-soykirimdir-1078011273.html
filistin
israil
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078864926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8916ca60f4b999dbba863c3ee045bbe7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), soykırım, birleşmiş milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, birleşmiş milletler (bm), uluslararası adalet divanı, güney afrika
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil ordusu, israil savunma kuvvetleri (idf), soykırım, birleşmiş milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, birleşmiş milletler (bm), uluslararası adalet divanı, güney afrika
Filistin: Güney Afrika, İsrail'e karşı 'soykırım davası' açan ilk ülke oldu
Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Güney Afrika'nın söz söylemenin ötesinde fiili bir adım attığını belirtti
Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açmasını, İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirdi.
Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Güney Afrika ve Filistin'in, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlatan Avadallah, şunları söyledi:
Bu adımın önemi, İsrail'in işlediği soykırım suçunun, uluslararası sistemdeki en önemli mahkeme hükmünde olan ICJ önüne getirilmesi bakımından atılmış fiili bir adım olmasında yatıyor. Bu sadece bir açıklama değil fiili bir adımdır. Pek çok Arap ve yabancı ülke İsrail'in savaş suçu işlediğini açıkladı ancak şu ana kadar, İsrail'in bu suçtan ötürü hesap vermesi ve cezalandırılması adına uluslararası sistem içinde adım atan ülke Güney Afrika oldu.
Güney Afrika'nın sözleşmenin acil ihtiyati tedbir alınmasını öngören maddesini aktif hale getirdiğini kaydeden Avadallah bunun, mahkemeden soruşturma bitmeden önce İsrail'in saldırılarının durması için hızlı bir adım atmasını istemesi anlamına geldiğini dile getirdi.
Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Güney Afrika'nın, soykırım suçu işlenmesini engellemek için acil tedbir alınması talebine ivedilikle yanıt vermesini istedi.
Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor. ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.