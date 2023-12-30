https://sputniknews.com.tr/20231230/filistin-guney-afrika-israile-karsi-soykirim-davasi-acan-ilk-ulke-oldu-1079186903.html

Filistin: Güney Afrika, İsrail'e karşı 'soykırım davası' açan ilk ülke oldu

Filistin: Güney Afrika, İsrail'e karşı 'soykırım davası' açan ilk ülke oldu

Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, Güney Afrika'nın söz söylemenin ötesinde... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T09:06+0300

2023-12-30T09:06+0300

2023-12-30T09:06+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

israil ordusu

israil savunma kuvvetleri (idf)

soykırım

birleşmiş milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi

birleşmiş milletler (bm)

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Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açmasını, İsrail'den hesap sormak adına atılmış ilk fiili adım olarak nitelendirdi.Filistin Dışişleri Bakanının Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Yardımcısı Ömer Avadallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Güney Afrika ve Filistin'in, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlatan Avadallah, şunları söyledi:Güney Afrika'nın sözleşmenin acil ihtiyati tedbir alınmasını öngören maddesini aktif hale getirdiğini kaydeden Avadallah bunun, mahkemeden soruşturma bitmeden önce İsrail'in saldırılarının durması için hızlı bir adım atmasını istemesi anlamına geldiğini dile getirdi.Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Güney Afrika'nın, soykırım suçu işlenmesini engellemek için acil tedbir alınması talebine ivedilikle yanıt vermesini istedi.Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor. ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231202/eski-ucm-bassavcisi-israilin-gazzeyi-kusatmasi-soykirimdir-1078011273.html

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