https://sputniknews.com.tr/20231230/diyarbakirda-pistten-cikan-ozel-jet-kaldirildi-1079204965.html

Diyarbakır’da pistten çıkan özel jet kaldırıldı

Diyarbakır’da pistten çıkan özel jet kaldırıldı

Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan özel jet, yaklaşık 9 saatlik çalışmayla kaza yerinden kaldırıldı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T22:01+0300

2023-12-30T22:01+0300

2023-12-30T22:01+0300

türkiye

diyarbakır

özel jet

diyarbakır havalimanı

pist

uçak pisti

uçuş pisti

jet

jet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079204264_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_aad9a1f0cf16bd2e012ff5e222d43ea2.jpg

Atatürk Havalimanı’ndan kalkan, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi 1'i çocuk 11 kişinin bulunduğu özel jet, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Kazanın meydana geldiği pist uçuşa kapatılırken, Diyarbakır’a iniş yapacak uçaklar ise çevre illere yönlendirildi. Kaza ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından özel jet, vinç ile kaldırılıp tıra yüklenerek kaza yerinden çekildi.Çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının uçuşlara 22.00’da açılması planlandığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/meteoroloji-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1079117631.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, özel jet, diyarbakır havalimanı, pist, uçak pisti, uçuş pisti, jet, jet