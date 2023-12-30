Erdoğan: Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli

"(Necip Fazıl Ödülleri) Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz." "(Necip Fazıl Ödülleri) Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz."

Üstat Necip Fazıl siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin sancılı en zor döneminde yaşadı. 79 yıllık ömründe 2 cihan harbi dahil ekonomik ve siyasi darboğazlar gördü. Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına bizzat şahitlik etti. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok da kendisi Ayasofya aşığı olan üstada ağır geliyordu. O zaman ve mekan şuuruna sahip büyük bir iman ve dava adamıydı. Bir hakikat yolcusuydu. Üstat Necip Fazıl siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin sancılı en zor döneminde yaşadı. 79 yıllık ömründe 2 cihan harbi dahil ekonomik ve siyasi darboğazlar gördü. Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına bizzat şahitlik etti. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok da kendisi Ayasofya aşığı olan üstada ağır geliyordu. O zaman ve mekan şuuruna sahip büyük bir iman ve dava adamıydı. Bir hakikat yolcusuydu.

En büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık. Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya'yı yeniden açan cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüydü. En büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık. Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk. Ayasofya'yı yeniden açan cumhurbaşkanı olarak anılmak bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüydü.

Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul'du. Kendilerine nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onlar yine aynı hale dönüştürdüler. 31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli. Biz orayı yeniden restore ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul'du. Kendilerine nasıl İstanbul teslim ettik ortada. Onlar yine aynı hale dönüştürdüler. 31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.

Ayasofya'nın yanındaki birçok müktesebat Kadir Bey zamanında yenilendi fakat şu andaki zat oradaki birçok eseri kaldırarak boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Ayasofya'nın yanındaki birçok müktesebat Kadir Bey zamanında yenilendi fakat şu andaki zat oradaki birçok eseri kaldırarak boşaltılmış bir harabeye döndürdü.

Futbol başta olmak üzere Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Cumhuriyet, 85 milyonun ortak değeridir. Türk milletinin haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu insanlık biliyor. Futbol başta olmak üzere Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Cumhuriyet, 85 milyonun ortak değeridir. Türk milletinin haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu insanlık biliyor.

Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur.

Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz.

"(Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelenmesi) Hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. "(Galatasaray-Fenerbahçe maçının ertelenmesi) Hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.