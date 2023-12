Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle izne bağlandı

"Miting, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama kampanyası, dilek feneri, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri, kamu kurumları hariç olmak üzere anma toplantısı, panel, konferans, çalıştay, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma, sticker yapıştırma türündeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması için mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgelerle bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanması uygun görülmüştür."