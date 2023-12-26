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Siirt'te eylem ve etkinliklere geçici yasak
Siirt'te eylem ve etkinliklere geçici yasak
Siirt Valiliği; gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 6 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Siirt Valiliği, bugünden itibaren, kent genelinde 6 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231221/secim-gunu-uygulanacak-yasaklar-belli-oldu-1078678432.html
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siirt, siirt valiliği, yürüyüş
siirt, siirt valiliği, yürüyüş

Siirt'te eylem ve etkinliklere geçici yasak

18:54 26.12.2023
© İHASiirt Valiliği
Siirt Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© İHA
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Siirt Valiliği; gösteri, yürüyüş, etkinlik ve eylemlerin 6 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Siirt Valiliği, bugünden itibaren, kent genelinde 6 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 26/12/2023 günü saat 00.01'den 31/12/2023 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır."
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