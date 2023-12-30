https://sputniknews.com.tr/20231230/biden-hukumetinden-israile-acil-silah-satisi-karari-aldi-1079197792.html

Biden hükümetinden İsrail'e 'acil silah satışı' kararı

Biden hükümetinden İsrail'e 'acil silah satışı' kararı

ABD hükümeti, Gazze'ye bombardımanlarını sürdüren İsrail'e Kongre'nin onayını almadan ikinci kez 'acil durum' gerekçesiyle 147.5 milyon dolar değerinde silah... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T16:24+0300

2023-12-30T16:24+0300

2023-12-30T16:24+0300

israil- filistin çatışması

abd

joe biden

antony blinken

abd dışişleri

israil

israil-filistin

silah satışı

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Başkan Joe Biden yönetimi, bu ay ikinci kez Kongre’nin onayını almadan 'acil durum' gerekçesiyle İsrail'e silah satışı kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İsrail'in savunma ihtiyaçlarının aciliyeti göz önüne alındığında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, satışın derhal yapılmasını gerektiren bir acil durumun mevcut olduğuna dair Kongre'ye ayrıntılı gerekçeler sundu. ABD, İsrail'in güvenliğine kendini adamıştır. İsrail'in kendisini karşı karşıya olduğu tehditlere karşı savunabilmesinin sağlanması, ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Ayrıca, İsrail'e verilecek bu askeri teçhizatın ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtilerek, uluslararası insani hukuka uygun mühimmat kullanmanın tüm ülkelerin görevi olduğu vurgulandı.Öte yandan Blinken, 9 Aralık'ta ise değeri 106 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 14 bin mermilik tank mühimmatının İsrail'e satışını, Kongre'ye sunmadan onaylamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-ulusal-guvenlik-danismani-israil-baris-ve-guvenlik-icinde-yasamayi-hak-ediyor-1078501255.html

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