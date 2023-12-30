Beşiktaş Belediye Başkanı: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değişecek

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Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
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ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
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ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
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Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
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ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
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Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
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Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
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Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
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Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
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Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
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ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
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Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
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Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
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Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
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SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
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Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
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Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
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ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
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Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
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Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
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Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
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Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
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Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
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ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
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Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
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Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
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Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
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‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
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Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
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Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
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Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
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Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
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Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
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Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
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InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
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Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
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Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
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Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
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Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
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Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
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ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
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Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
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Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
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Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor