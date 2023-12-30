https://sputniknews.com.tr/20231230/besiktas-belediye-baskani-suudi-arabistan-baskonsoloslugunun-bulundugu-sokagin-adi-degisecek-1079184304.html

Beşiktaş Belediye Başkanı: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değişecek

Beşiktaş Belediye Başkanı: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağın adı değişecek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağa, Birinci Dünya Savaşı'nda Medine’yi 2 yıl 7 ay boyunca... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T00:28+0300

2023-12-30T00:28+0300

2023-12-30T00:28+0300

türkiye

beşiktaş

istanbul'daki suudi arabistan başkonsolosluğu

suudi arabistan istanbul başkonsolosluğu

suudi arabistan istanbul başkonsolosluğu

suudi arabistan'ın istanbul başkonsolosluğu

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Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaşananlara Türkiye'nin farklı kesimlerden tepkiler geldi.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu sokağın adını değiştirme kararı aldıklarını duyurdu.Akpolat, aldıkları kararı sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231230/ak-parti-sozcusu-celik-gazi-mustafa-kemal-ataturk-ulkemizin-kurucu-lideri-ve-ortak-degeri-1079184056.html

türkiye

suudi arabistan istanbul başkonsolosluğu

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beşiktaş, istanbul'daki suudi arabistan başkonsolosluğu, suudi arabistan istanbul başkonsolosluğu, suudi arabistan istanbul başkonsolosluğu, suudi arabistan'ın istanbul başkonsolosluğu