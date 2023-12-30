https://sputniknews.com.tr/20231230/ak-parti-sozcusu-celik-gazi-mustafa-kemal-ataturk-ulkemizin-kurucu-lideri-ve-ortak-degeri-1079184056.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeri

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T00:00+0300

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türkiye

ömer çelik

ak parti

mustafa kemal atatürk

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Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla bir paylaşımda bulundu.Çelik, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231229/ibbden-metro-seferlerine-fenerbahce-galatasaray-duzenlemesi-1079183142.html

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ömer çelik, ak parti, mustafa kemal atatürk