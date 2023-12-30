https://sputniknews.com.tr/20231230/belgorodda-ukrayna-saldirisinda-olenlerin-sayisi-6ya-cikti-1079198927.html
Belgorod’da Ukrayna saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı
Belgorod’da Ukrayna saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı
Rusya’nın Ukrayna sınırına 25 kilometre mesafede bulunan Belgorod şehrinde, öğle saatlerinde düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 24... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T16:59+0300
2023-12-30T16:59+0300
2023-12-30T16:59+0300
ukrayna krizi
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna
ukrayna ordusu
çocuk
sivil can kaybı
sivil kayıp
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ukrayna ordusunun Belgorod’un merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırıda en az iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrini-bombaladi-2-cocuk-oldu-1079196449.html
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belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, çocuk, sivil can kaybı, sivil kayıp
belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, çocuk, sivil can kaybı, sivil kayıp
Belgorod’da Ukrayna saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı
Rusya’nın Ukrayna sınırına 25 kilometre mesafede bulunan Belgorod şehrinde, öğle saatlerinde düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ukrayna ordusunun Belgorod’un merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.
Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırıda en az iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirmişti.