https://sputniknews.com.tr/20231230/belgorodda-ukrayna-saldirisinda-olenlerin-sayisi-6ya-cikti-1079198927.html

Belgorod’da Ukrayna saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Belgorod’da Ukrayna saldırısında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Rusya’nın Ukrayna sınırına 25 kilometre mesafede bulunan Belgorod şehrinde, öğle saatlerinde düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 24... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T16:59+0300

2023-12-30T16:59+0300

2023-12-30T16:59+0300

ukrayna krizi

belgorod

vyaçeslav gladkov

ukrayna

ukrayna ordusu

çocuk

sivil can kaybı

sivil kayıp

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Ukrayna ordusunun Belgorod’un merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırıda en az iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231230/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-sehrini-bombaladi-2-cocuk-oldu-1079196449.html

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belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna ordusu, çocuk, sivil can kaybı, sivil kayıp