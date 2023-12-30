https://sputniknews.com.tr/20231230/belgorodda-ukrayna-saldirisinda-biri-cocuk-10-kisi-oldu-45-yaralandi-1079199517.html

Belgorod’da Ukrayna saldırısında biri çocuk 10 kişi öldü, 45 yaralandı

Belgorod’da Ukrayna saldırısında biri çocuk 10 kişi öldü, 45 yaralandı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrinin merkezine düzenlediği saldırıda biri çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T17:55+0300

2023-12-30T17:55+0300

2023-12-30T17:55+0300

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Telegram paylaşımında, “Belgorod’da, Ukrayna ordusunun saldırısında dokuz yetişkin ve bir çocuk öldü” ifadesi kullanıldı.Ayrıca dördü çocuk 45 kişinin yaralandığı bildirildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Belgorod’a bir grup sağlık uzmanı gönderdiklerini açıkladı. Sobyanin, şehrin onarımında da gerekirse yardım edeceklerini belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Belgorod’a Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşkov liderliğinde bir heyetin gittiğini duyurdu.Bugün saat 15.00 sularında Rusya’nın Ukrayna sınırına 25 kilometre mesafede bulunan Belgorod şehrine füze saldırısı düzenlenmişti.

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belgorod, rusya, rusya acil durum bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, sergey sobyanin, dmitriy peskov, vladimir putin