https://sputniknews.com.tr/20231230/baskentray-marmaray-ve-izban-seferleri-1-ocakta-ucretsiz-1079186589.html
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinin 1 Ocak'ta ücretsiz olacağı açıklandı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T08:58+0300
2023-12-30T08:58+0300
2023-12-30T08:58+0300
türkiye
marmaray
izban
başkentray
gayrettepe
istanbul havalimanı
ücretsiz
yeni yıl
2024
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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ibbden-metro-seferlerine-fenerbahce-galatasaray-duzenlemesi-1079183142.html
türkiye
gayrettepe
istanbul havalimanı
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marmaray, izban, başkentray, gayrettepe, istanbul havalimanı, ücretsiz, yeni yıl, 2024
marmaray, izban, başkentray, gayrettepe, istanbul havalimanı, ücretsiz, yeni yıl, 2024
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz
Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinin 1 Ocak'ta ücretsiz olacağı açıklandı.
Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.