https://sputniknews.com.tr/20231230/baskentray-marmaray-ve-izban-seferleri-1-ocakta-ucretsiz-1079186589.html

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinin 1 Ocak'ta ücretsiz olacağı açıklandı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T08:58+0300

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türkiye

marmaray

izban

başkentray

gayrettepe

istanbul havalimanı

ücretsiz

yeni yıl

2024

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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

https://sputniknews.com.tr/20231229/ibbden-metro-seferlerine-fenerbahce-galatasaray-duzenlemesi-1079183142.html

türkiye

gayrettepe

istanbul havalimanı

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marmaray, izban, başkentray, gayrettepe, istanbul havalimanı, ücretsiz, yeni yıl, 2024