Bakan Özhaseki: Burada 500’e yakın aktif fay hattı var ve her an 4,5,6,7 şiddetinde deprem olabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Kocasinan Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Burada 500’e yakın aktif fay hattı var ve her an her yerde 4,5,6,7 şiddetinde deprem olabilir. Bir an önce konutlarımızı depreme dirençli yapmalıyız” dedi.Deprem bölgesinde yaraları sarmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Özhaseki şu sözleri kaydetti:Bakan Özhaseki, şehirleri güvenli hale getirmek için de çaba sarf ettiklerini söyleyerek, “Bu arada da gerek İstanbul’umuzu gerekse diğer şehirlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Önce ben Kentsel Dönüşüm Başkanlıklarını kurdum, meclisten geçirdik. Yasalarını çıkardık. Çok hızlı bir vaziyette hareket edebileceğimiz bir ortam doğuyor. İstanbul’da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestikleri ne kadar madde varsa tek tek ele alıp onları aştık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok kentimizi depreme hazır hale getireceğiz. Bundan başka çaremiz yok bizim zaten. Şimdi de çıkardığımız yasaya ara ara sağda solda çatlak sesler çıkıyor. Onların da farkındayız” ifadelerini kullandı.

