https://sputniknews.com.tr/20231227/bakan-ozhaseki-kentsel-donusum-yapmaktan-baska-caremiz-yok-1078997535.html

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmaktan başka çaremiz yok

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmaktan başka çaremiz yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Neslimizi eğer şu an baskın olan Batı kültürünün tesiri altına terk edip gideceksek, kendimize... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T00:39+0300

2023-12-27T00:39+0300

2023-12-27T01:16+0300

mehmet özhaseki

türkiye

kentsel dönüşüm

kentsel dönüşüm eylem planı

deprem

deprem

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Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Samsun Kültür Sanat Çalıştayı Vizyon Programı"nda, kültürün, milletlerin millet olarak var olmasını sağlayan unsurlar arasında bulunduğunu söyledi.Milletlerin var olması ve devam etmesinin teminatının kendi kültürleri olacağını vurgulayan Özhaseki, "Bizi biz yapan değerler, bizim kültürümüzün bir parçası" dedi."Eğer şu kalabalık orman gibi olan insanlık alemi içerisinde yolumuzu bulabileceksek, doğru noktamızı tespit edip devam edebileceksek, anahtarı kendi kültürümüz" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:'Batı'yı taklit edersek kötü bir kopyası oluruz, yok olup geçip gideriz'Gençlerin liderlerden, kültürlerden, kitaplardan, fikirlerden çok etkilenmediğini, daha çok sosyal medyayla meşgul olduklarını söyleyen Özhaseki, "Gençleri daha çok global kültür etkiliyor, küresel kültürün tesiri altında kalıyorlar" diye konuştu.Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:Özhaseki, Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Bilim adamları öyle söylüyor, insanoğlunun topluca medeniyet kurarak yaşadığı iki bölge var. Birisi Mezopotamya, birisi de Anadolu coğrafyası" ifadelerini kullandı."Cennet gibi bir vatana sahibiz ama iki dezavantajı var bu toprakların" diyen Özhaseki, "İkisi de yerin altında. Biri fitne odakları hiç bitmez, her dönemde mutlaka bir fitne daha vardır. Dikkat edin, içerideki cahiller, gafilleri kendi kültürümüzde donanmamış olanları dışarıdan satın alarak tahrik ederler ve yönlendirirler, başımıza bela ederler. İkincisi de depremsellik. PKK gibi bir örgüt, FETÖ gibi örgüt, DHKP-C gibi örgüt, IŞİD gibi bir örgüt bu toprakların yerli malları mı? Peki kim bunlara bu destekleri veriyor derseniz, bugün Filistin'de, Gazze'de çocukların ölmesine, kadınların ölmesine, hastanelerin bombalanmasına, eğitim yuvalarının bombalanmasına göz yumup ateşkes bile diyemeyenler var ya, 'Yapmayın, öldürmeyin' diyemeyenler var ya, işte onlar arkadaşlar" değerlendirmesini yaptı.'Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem meydana geliyor, 485 hareketli fay hattı var ülkemizde'Mehmet Özhaseki, deprem ülkesinde bulunmalarından dolayı kentsel dönüşüme yoğunluk verdiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de konuşma yaptı.Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuzmayıs Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile, akademisyenler ve vatandaşlar katıldığı etkinlik sonunda, 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Samsun Kültür Sanat Çalıştayı'nda görev alanlara katılım belgeleri verildi.Öte yandan Bakan Özhaseki, program öncesinde AK Parti Samsun İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html

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mehmet özhaseki, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, deprem, deprem