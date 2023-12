Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmaktan başka çaremiz yok

"Yoksa her an Allah korusun, darmadağın olup gideriz. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar'. Aynı duyguyu paylaşmak önemli. O yüzden kendi kültürümüz, kendi değerlerimiz, bizi biz yapan değerler diye durmadan altını çize çize bahsetmeye çalışıyoruz. İnançlarımızda farklılık olur, başkasına benzemek istemeyiz ama kültür devam eder su gibi akar gider. Bu topraklarda bizden önce yaşayan hangi kavimler varsa, hangi kültürler ve medeniyetler var ise onların devamlı olarak yemek kültürü de gelişir, oturma, kalkma da gelişir, benzer bir davranış biçimi aynı şekilde devam eder gider. Bunlara sahip olmak gerekir. Bunlar zaten somut olmayan miras olarak her yerde kaybedilmemeli diye düşünüyorum. Neslimizi eğer şu an baskın olan Batı kültürünün tesiri altına terk edip gideceksek, kendimize has bu değerleri ortaya çıkarıp yavrularımızı, gençlerimizi bunlarla donatmayacaksak, emin olun neticesinde çok acı akıbetler bizi bekler."