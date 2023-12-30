https://sputniknews.com.tr/20231230/arjantin-brics-uyeligi-konusu-derin-bir-analiz-gerektiriyor-1079186445.html
Arjantin: BRICS üyeliği konusu derin bir analiz gerektiriyor
Arjantin: BRICS üyeliği konusu derin bir analiz gerektiriyor
Arjantin Devlet Başkanı Temsilcisi Adorni BRICS'e katılım konusun derin bir analiz gerektirdiğini dile getirdi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T08:53+0300
2023-12-30T08:53+0300
2023-12-30T08:53+0300
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Arjantin Devlet Başkanı Temsilcisi Manuel Adorni gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in BRICS'e katılımı konusunun önceki yetkililerin yaptığından daha derin bir analiz gerektirdiğini söyledi.Daha önce Arjantin medyası, Arjantin'in BRICS ülkelerinin başkanlarına 1 Ocak 2024'ten itibaren örgüte katılmayı reddettiği bir mektup gönderdiğini yazmıştı.Adorni açıklamasında, "BRICS'e katılma davetini kabul eden önceki hükümetin yaptığından daha derin bir analiz gerektiren bir dış politika değişikliği sürecindeyiz" dedi.Arjantin'in BRICS üyeleri devlet başkanlarına gönderdiği mektupta Milei'nin, "Bildiğiniz gibi, birkaç gündür başkanlığını yürüttüğüm hükümetin dış politika duruşu birçok durumda önceki hükümetten farklıdır" dediği belirtildi.Milei'nin mektupta ayrıca şu cümleleri yazdığı öne sürüldü:Devlet Başkanı Temsilcisi Adorni, Arjantin'in BRICS liderlerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren örgüte katılmayı reddettiğine dair bir mektup gönderildiğini doğruladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/arjantin-basini-devlet-baskani-milei-brics-grubunun-uyelik-davetini-geri-cevirdi-1079173896.html
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arjantin, javier milei, brics, buenos aires, rusya, çin, brezilya, güney afrika, hindistan
arjantin, javier milei, brics, buenos aires, rusya, çin, brezilya, güney afrika, hindistan
Arjantin: BRICS üyeliği konusu derin bir analiz gerektiriyor
Arjantin Devlet Başkanı Temsilcisi Adorni BRICS'e katılım konusun derin bir analiz gerektirdiğini dile getirdi.
Arjantin Devlet Başkanı Temsilcisi Manuel Adorni gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in BRICS'e katılımı konusunun önceki yetkililerin yaptığından daha derin bir analiz gerektirdiğini söyledi.
Daha önce Arjantin medyası, Arjantin'in BRICS ülkelerinin başkanlarına 1 Ocak 2024'ten itibaren örgüte katılmayı reddettiği bir mektup gönderdiğini yazmıştı.
Adorni açıklamasında, "BRICS'e katılma davetini kabul eden önceki hükümetin yaptığından daha derin bir analiz gerektiren bir dış politika değişikliği sürecindeyiz" dedi.
Arjantin'in BRICS üyeleri devlet başkanlarına gönderdiği mektupta Milei'nin, "Bildiğiniz gibi, birkaç gündür başkanlığını yürüttüğüm hükümetin dış politika duruşu birçok durumda önceki hükümetten farklıdır" dediği belirtildi.
Milei'nin mektupta ayrıca şu cümleleri yazdığı öne sürüldü:
Bu bağlamda, Arjantin'in 1 Ocak 2024 itibariyle BRICS'e tam üye olarak dahil edilmesinin bu durumda uygun görülmediğini size bildirmek isterim. Hükümetimin ülkenizle ikili ilişkilerin yoğunlaştırılması, özellikle de ticaret ve yatırım akışının arttırılması yönündeki kararlılığını vurgulamak isterim.
Devlet Başkanı Temsilcisi Adorni, Arjantin'in BRICS liderlerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren örgüte katılmayı reddettiğine dair bir mektup gönderildiğini doğruladı.