https://sputniknews.com.tr/20231230/arjantin-brics-uyeligi-konusu-derin-bir-analiz-gerektiriyor-1079186445.html

Arjantin: BRICS üyeliği konusu derin bir analiz gerektiriyor

Arjantin: BRICS üyeliği konusu derin bir analiz gerektiriyor

Arjantin Devlet Başkanı Temsilcisi Adorni BRICS'e katılım konusun derin bir analiz gerektirdiğini dile getirdi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T08:53+0300

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Arjantin Devlet Başkanı Temsilcisi Manuel Adorni gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in BRICS'e katılımı konusunun önceki yetkililerin yaptığından daha derin bir analiz gerektirdiğini söyledi.Daha önce Arjantin medyası, Arjantin'in BRICS ülkelerinin başkanlarına 1 Ocak 2024'ten itibaren örgüte katılmayı reddettiği bir mektup gönderdiğini yazmıştı.Adorni açıklamasında, "BRICS'e katılma davetini kabul eden önceki hükümetin yaptığından daha derin bir analiz gerektiren bir dış politika değişikliği sürecindeyiz" dedi.Arjantin'in BRICS üyeleri devlet başkanlarına gönderdiği mektupta Milei'nin, "Bildiğiniz gibi, birkaç gündür başkanlığını yürüttüğüm hükümetin dış politika duruşu birçok durumda önceki hükümetten farklıdır" dediği belirtildi.Milei'nin mektupta ayrıca şu cümleleri yazdığı öne sürüldü:Devlet Başkanı Temsilcisi Adorni, Arjantin'in BRICS liderlerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren örgüte katılmayı reddettiğine dair bir mektup gönderildiğini doğruladı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/arjantin-basini-devlet-baskani-milei-brics-grubunun-uyelik-davetini-geri-cevirdi-1079173896.html

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