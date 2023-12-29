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YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
YÖK, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı. Bunlardan 4 bin 169'una denklik ve 740'ına ret veren YÖK, 1591 başvuruyu ise iade etti. En fazla... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T19:43+0300
2023-12-29T19:43+0300
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yükseköğretim kurulu (yök)
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan 4 bin 169 diplomaya denklik verdi.YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerini yürüten Kurul, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı.Bu yılın aralık ayı itibarıyla verilen kararlardan 4 bin 169'u denklik, 4 bin 569'u Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SBYS), 740'ı ret, 1591'i iade ile sonuçlandı.Denklik belgelerinden 2 bin 679'u Türk vatandaşı, 278'i İran, 226'sı Azerbaycan, 218'i Suriye ve 768'i diğer uyruklu kişiler için düzenlendi.En fazla denklik belgesinin verildiği alanlar 442 ile tıp doktorluğu oldu. Bunu 223 denklikle hukuk, 193 denklikle mimarlık, 158 denklikle diş hekimliği ve 123 denklikle psikoloji izledi.YÖK bu yıl başta hukuk ve klinik psikoloji olmak üzere sırasıyla mimarlık ve psikoloji alanlarında toplam 740 başvuruyu reddetti. En çok ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımında Makedonya 176 ile ilk sırada yer aldı. YÖK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 162, Azerbaycan'ın 57, Ukrayna'nın 53 ve diğer ülkelerin 292 başvurusunu reddetti.Açıklamada, ret ve iade gerekçelerine ilişkin şunlar kaydedildi:
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), denk, denklik
yök, yükseköğretim kurulu (yök), denk, denklik

YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi

19:43 29.12.2023
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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YÖK, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı. Bunlardan 4 bin 169'una denklik ve 740'ına ret veren YÖK, 1591 başvuruyu ise iade etti. En fazla denklik belgesinin verildiği tıp programını hukuk, mimarlık, diş hekimliği ve psikoloji alanları takip etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan 4 bin 169 diplomaya denklik verdi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerini yürüten Kurul, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı.
Bu yılın aralık ayı itibarıyla verilen kararlardan 4 bin 169'u denklik, 4 bin 569'u Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SBYS), 740'ı ret, 1591'i iade ile sonuçlandı.
Denklik belgelerinden 2 bin 679'u Türk vatandaşı, 278'i İran, 226'sı Azerbaycan, 218'i Suriye ve 768'i diğer uyruklu kişiler için düzenlendi.
En fazla denklik belgesinin verildiği alanlar 442 ile tıp doktorluğu oldu. Bunu 223 denklikle hukuk, 193 denklikle mimarlık, 158 denklikle diş hekimliği ve 123 denklikle psikoloji izledi.
YÖK bu yıl başta hukuk ve klinik psikoloji olmak üzere sırasıyla mimarlık ve psikoloji alanlarında toplam 740 başvuruyu reddetti. En çok ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımında Makedonya 176 ile ilk sırada yer aldı. YÖK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 162, Azerbaycan'ın 57, Ukrayna'nın 53 ve diğer ülkelerin 292 başvurusunu reddetti.
Açıklamada, ret ve iade gerekçelerine ilişkin şunlar kaydedildi:
"Gelen denklik talepleri, akademik derece olmadığı, örgün eğitim olmayıp açık öğretim olduğu, eğitim süresince yurt dışında kalış süresi yetersiz olduğu, eğitim düzeyi yetersiz olduğu, uzaktan eğitim olduğu, teyit bilgisinin olumsuz olduğu, YÖK tarafından tanınmayan eğitim kurumu olduğu, yönetmelik gereği öğreniminin en az yüzde 70'ini tanınan bir kurumdan almadığı, yurt dışı yükseköğretim kurumunun FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu, yatay geçiş şartlarını sağlamadan geçiş yaptığı gibi nedenlerden dolayı reddedilebiliyor."
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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