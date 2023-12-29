https://sputniknews.com.tr/20231229/yok-4-bin-169-diplomaya-denklik-verdi-1079178810.html

YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi

YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi

YÖK, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı. Bunlardan 4 bin 169'una denklik ve 740'ına ret veren YÖK, 1591 başvuruyu ise iade etti. En fazla... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T19:43+0300

2023-12-29T19:43+0300

2023-12-29T19:43+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

denk

denklik

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan 4 bin 169 diplomaya denklik verdi.YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerini yürüten Kurul, bu yıl 11 bin 69 denklik başvurusunu karara bağladı.Bu yılın aralık ayı itibarıyla verilen kararlardan 4 bin 169'u denklik, 4 bin 569'u Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SBYS), 740'ı ret, 1591'i iade ile sonuçlandı.Denklik belgelerinden 2 bin 679'u Türk vatandaşı, 278'i İran, 226'sı Azerbaycan, 218'i Suriye ve 768'i diğer uyruklu kişiler için düzenlendi.En fazla denklik belgesinin verildiği alanlar 442 ile tıp doktorluğu oldu. Bunu 223 denklikle hukuk, 193 denklikle mimarlık, 158 denklikle diş hekimliği ve 123 denklikle psikoloji izledi.YÖK bu yıl başta hukuk ve klinik psikoloji olmak üzere sırasıyla mimarlık ve psikoloji alanlarında toplam 740 başvuruyu reddetti. En çok ret kararı verilen başvuruların ülkelere göre dağılımında Makedonya 176 ile ilk sırada yer aldı. YÖK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 162, Azerbaycan'ın 57, Ukrayna'nın 53 ve diğer ülkelerin 292 başvurusunu reddetti.Açıklamada, ret ve iade gerekçelerine ilişkin şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231121/yok-baskani-acikladi-burslar-artiyor-1077612321.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), denk, denklik