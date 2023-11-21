https://sputniknews.com.tr/20231121/yok-baskani-acikladi-burslar-artiyor-1077612321.html
YÖK Başkanı açıkladı: Burslar artıyor
YÖK Başkanı açıkladı: Burslar artıyor
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ''Bursları tezli... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:06+0300
2023-11-21T11:06+0300
2023-11-21T11:06+0300
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yök
YÖK Başkanı açıkladı: Burslar artıyor
Ayrıntılar geliyor
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ''Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz.'' dedi.