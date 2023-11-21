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https://sputniknews.com.tr/20231121/ogrencilere-6-bin-841-tl-karne-hediyesinde-sartlar-belirlendi-basvurular-ne-zaman-nereden-yapilir-1077603387.html
Öğrencilere 6 bin 841 TL karne hediyesinde şartlar belirlendi: Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
Öğrencilere 6 bin 841 TL karne hediyesinde şartlar belirlendi: Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni bir sosyal yardım faaliyeti duyurulmuştu. Buna göre Başarı Teşvik Programı adı altında hayata geçirilen... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T08:16+0300
2023-11-21T08:16+0300
türkiye
teşvik
öğrenci
şart
ödenek
ödeme
burs
milli eğitim bakanlığı (meb)
karne
karne hediyesi
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Okullarda 1. dönem ara tatil sona erdi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken öğrencileri karne heyecanı da sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre karne dağıtımı yarıyıl ve yaz tatili öncesinde yapılıyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrencilere 6.841,39 TL ödeme müjdesi geldi. Başarılı öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek.2024 yarı tatili ne zaman?Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 iş takvimine göre; öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.2024-2025 öğretim yılı ne zaman başlayacak?Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.Yarıyıl tatili öncesi de 1. dönem karneleri dağıtılacak. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı yeniden gündeme geldi.Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, ''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.' demişti.Kime ne kadar yatacak?Buna göre sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ı kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacak. Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak.Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki başarılı öğrenciler ile korunmaya ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilecek programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirtildi.Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-bayraktar-acikladi-dogal-gaz-ucretsiz-mi-olacak-faturalar-ne-zamana-kadar-indirimli-olacak-1077602495.html
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2024 yarı tatili ne zaman, yarıyıl tatili ne zaman 2024, 2024-2025 öğretim yılı ne zaman başlayacak, başarı teşvik programı, başarı teşvik programına nasıl başvurulur, başarı teşvik programı kaç tl, başarı teşvik programı şartları, başarı teşvik programı başvuru
2024 yarı tatili ne zaman, yarıyıl tatili ne zaman 2024, 2024-2025 öğretim yılı ne zaman başlayacak, başarı teşvik programı, başarı teşvik programına nasıl başvurulur, başarı teşvik programı kaç tl, başarı teşvik programı şartları, başarı teşvik programı başvuru

Öğrencilere 6 bin 841 TL karne hediyesinde şartlar belirlendi: Başvurular ne zaman, nereden yapılır?

08:16 21.11.2023
© AAOkullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA
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Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni bir sosyal yardım faaliyeti duyurulmuştu. Buna göre Başarı Teşvik Programı adı altında hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, asgari ücretin yüzde 60'ı kadar para yardımı yapılacak.
Okullarda 1. dönem ara tatil sona erdi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken öğrencileri karne heyecanı da sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre karne dağıtımı yarıyıl ve yaz tatili öncesinde yapılıyor. Karnelerini almak için gün sayan öğrencilere 6.841,39 TL ödeme müjdesi geldi. Başarılı öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek.

2024 yarı tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 iş takvimine göre; öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak.
Yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2024-2025 öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
Yarıyıl tatili öncesi de 1. dönem karneleri dağıtılacak. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı yeniden gündeme geldi.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, ''Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.' demişti.

Kime ne kadar yatacak?

Buna göre sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ı kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacak. Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak.
Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki başarılı öğrenciler ile korunmaya ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilecek programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirtildi.

Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak.
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