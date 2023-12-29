https://sputniknews.com.tr/20231229/yilin-son-islem-gununde-dolar-ne-yonde-hareket-ediyor-1079158569.html
Yılın son işlem gününde dolar ne yönde hareket ediyor?
Yılın son işlem gününde dolar ne yönde hareket ediyor?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,5090 liradan, euro 32,6630 liradan güne başladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T09:34+0300
2023-12-29T09:34+0300
2023-12-29T09:34+0300
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Serbest piyasada 29,5070 liradan alınan dolar, 29,5090 liradan satılıyor. 32,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6630 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 29,4590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6600 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 966 lira, çeyrek altın 3 bin 185 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 704 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 72 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.396 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 77.65 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.65 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.651 dolar seviyesinde seyrediyor.
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Yılın son işlem gününde dolar ne yönde hareket ediyor?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,5090 liradan, euro 32,6630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,5070 liradan alınan dolar, 29,5090 liradan satılıyor. 32,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,6630 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,4590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,6600 lira olmuştu.
Gram altın bin 966 lira, çeyrek altın 3 bin 185 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 704 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 72 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.396 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 77.65 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77.65 dolardan işlem görüyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 42.651 dolar seviyesinde seyrediyor.