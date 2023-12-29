https://sputniknews.com.tr/20231229/yerlikaya-duyurdu-187-ton-sahte-alkole-el-kondu-35-milyon-tllik-vergi-kaybi-engellendi-1079157629.html

Yerlikaya duyurdu: 187 ton sahte alkole el kondu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

Yerlikaya duyurdu: 187 ton sahte alkole el kondu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Çengel-5 Operasyonu'nda 220 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T08:28+0300

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

sahte içki

alkol

vergi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 220 kişiye adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu açıkladı. Yerlikaya "35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231229/arac-sahiplerine-kotu-haber-2024-yili-icin-15-milyon-liraya-varan-ceza-1079157050.html

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ali yerlikaya, operasyon, sahte içki, alkol, vergi