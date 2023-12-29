https://sputniknews.com.tr/20231229/yerlikaya-duyurdu-187-ton-sahte-alkole-el-kondu-35-milyon-tllik-vergi-kaybi-engellendi-1079157629.html
Yerlikaya duyurdu: 187 ton sahte alkole el kondu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Yerlikaya duyurdu: 187 ton sahte alkole el kondu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Çengel-5 Operasyonu'nda 220 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T08:28+0300
2023-12-29T08:28+0300
2023-12-29T08:47+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
sahte içki
alkol
vergi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 220 kişiye adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu açıkladı. Yerlikaya "35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231229/arac-sahiplerine-kotu-haber-2024-yili-icin-15-milyon-liraya-varan-ceza-1079157050.html
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ali yerlikaya, operasyon, sahte içki, alkol, vergi
ali yerlikaya, operasyon, sahte içki, alkol, vergi
Yerlikaya duyurdu: 187 ton sahte alkole el kondu, 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
08:28 29.12.2023 (güncellendi: 08:47 29.12.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Çengel-5 Operasyonu'nda 220 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonlarında 220 kişiye adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu açıkladı. Yerlikaya "35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" dedi.