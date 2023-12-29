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https://sputniknews.com.tr/20231229/arac-sahiplerine-kotu-haber-2024-yili-icin-15-milyon-liraya-varan-ceza-1079157050.html
Araç sahiplerine kötü haber: 2024 yılı için 1.5 milyon liraya varan ceza
Araç sahiplerine kötü haber: 2024 yılı için 1.5 milyon liraya varan ceza
Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 2024'te kesilecek para cezaları, yüzde 58,46 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T07:56+0300
2023-12-29T07:56+0300
ekonomi
araç
otomotiv
araba
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
taşıt
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Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2024'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2024 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58.46 artırıldı.1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek.Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 39 bin 797 lira ceza uygulanacak. Ayrıca yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlar, belgelerde tahrifat yapanlar ve sahte belge düzenleyenlere 79 bin 611 lira cezalandırılacak.Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 464 bin 585 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 929 bin 233 lira olacak.İzne tabi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere de 464 bin 585 lira idari para cezası verilecek.İlgili mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 433 bin 18 liradan 1 milyon 732 bin 78 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 1 milyon 443 bin 397 lira ödeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231229/imamoglundan-canli-yayinda-sert-tepki-programa-baglanmak-isteyen-kisi-polemik-yaratti-1079156676.html
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araç, otomotiv, araba, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), taşıt
araç, otomotiv, araba, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), taşıt

Araç sahiplerine kötü haber: 2024 yılı için 1.5 milyon liraya varan ceza

07:56 29.12.2023
© AAOtomotiv, otomobil
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 2024'te kesilecek para cezaları, yüzde 58,46 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, 9 bin 943 lira idari para cezası ödeyecek. Atıkları önlem almadan toprağa verenlere 464 bin 585 lira ceza kesilecek.
Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2024'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2024 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58.46 artırıldı.
1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek.
Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 39 bin 797 lira ceza uygulanacak. Ayrıca yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlar, belgelerde tahrifat yapanlar ve sahte belge düzenleyenlere 79 bin 611 lira cezalandırılacak.
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 464 bin 585 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 929 bin 233 lira olacak.
İzne tabi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere de 464 bin 585 lira idari para cezası verilecek.
İlgili mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 433 bin 18 liradan 1 milyon 732 bin 78 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 1 milyon 443 bin 397 lira ödeyecek.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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