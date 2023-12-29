https://sputniknews.com.tr/20231229/yapay-zeka-super-kupanin-galibini-skorlariyla-tahmin-etti-fenerbahce-mi-galatasaray-mi-1079157235.html

Yapay zeka Süper Kupa'nın galibini skorlarıyla tahmin etti: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Yapay zeka Süper Kupa'nın galibini skorlarıyla tahmin etti: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Geçen sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T08:05+0300

2023-12-29T08:05+0300

2023-12-29T08:05+0300

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galatasaray sk

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fenerbahçe spor kulübü

süper kupa

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Yapay zeka daha önce beraberliğe yüzde 5 vermiş ve tutturamamıştı. Bu kez yapay zekadan Süper Kupa için maçla ilgili dikkat çekici bir tahmin geldi.2 tahmin: Ya beraberlik ya da Galatasaray kazanacakMaçın normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere bitecek ve mücadele seri penaltı atışlarına gidilecek.Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi mağlup edecek Süper Kupa şampiyonu da olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231227/suudi-arabistandaki-super-kupa-macinda-yer-alacak-sarkici-belli-oldu-1079040324.html

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