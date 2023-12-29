https://sputniknews.com.tr/20231229/yapay-zeka-super-kupanin-galibini-skorlariyla-tahmin-etti-fenerbahce-mi-galatasaray-mi-1079157235.html
Yapay zeka Süper Kupa'nın galibini skorlarıyla tahmin etti: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Yapay zeka Süper Kupa'nın galibini skorlarıyla tahmin etti: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Geçen sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T08:05+0300
2023-12-29T08:05+0300
2023-12-29T08:05+0300
spor
yapay zeka
ai
galatasaray
galatasaray sk
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
süper kupa
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Yapay zeka daha önce beraberliğe yüzde 5 vermiş ve tutturamamıştı. Bu kez yapay zekadan Süper Kupa için maçla ilgili dikkat çekici bir tahmin geldi.2 tahmin: Ya beraberlik ya da Galatasaray kazanacakMaçın normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere bitecek ve mücadele seri penaltı atışlarına gidilecek.Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi mağlup edecek Süper Kupa şampiyonu da olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231227/suudi-arabistandaki-super-kupa-macinda-yer-alacak-sarkici-belli-oldu-1079040324.html
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yapay zeka, ai, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, süper kupa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem
yapay zeka, ai, galatasaray, galatasaray sk, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, süper kupa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem
Yapay zeka Süper Kupa'nın galibini skorlarıyla tahmin etti: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Geçen sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray ile son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek. Yapay zeka da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçında kazanan tarafı tahmin etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor.
Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Yapay zeka daha önce beraberliğe yüzde 5 vermiş ve tutturamamıştı. Bu kez yapay zekadan Süper Kupa için maçla ilgili dikkat çekici bir tahmin geldi.
2 tahmin: Ya beraberlik ya da Galatasaray kazanacak
Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere bitecek ve mücadele seri penaltı atışlarına gidilecek.
Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi mağlup edecek Süper Kupa şampiyonu da olacak.