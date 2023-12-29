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https://sputniknews.com.tr/20231229/ucuz-borclanma-ve-erken-emeklilik-icin-son-gun-50-bin-lira-fark-olacak-1079157430.html
Ucuz borçlanma ve erken emeklilik için son gün: 50 bin lira fark olacak
Ucuz borçlanma ve erken emeklilik için son gün: 50 bin lira fark olacak
Yeni asgari ücret 2024 rakamının belli olmasının ardından kadını erkeği prim borçlanması için hesap yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T08:21+0300
2023-12-29T08:21+0300
ekonomi
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik maaşı
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Asgari ücret 2024 rakamı Temmuz ayına göre yüzde 49, Ocak ayına göre yüzde 100 arttırıldı. 2024 brüt asgari ücret 20 bin 2 TL, net asgari ücret de 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 TL olarak belirlendi.Askerlik ve doğum borçlanma primleri, kişinin kendi belirlediği prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. En düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.2024 askerlik borçlanması ne kadar olacak?Habertürk’ün haberine göre, mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 213.36 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 77 bin 263 TL’den 115 bin 214 TL’ye yükselecek.Doğum borçlanmasında 50 bin liradan fazla artışKadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103 bin 025 TL’den 153 bin 619 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 50 bin 594 TL artacak.Ucuz borçlanmada son günYeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecekler.
https://sputniknews.com.tr/20231229/arac-sahiplerine-kotu-haber-2024-yili-icin-15-milyon-liraya-varan-ceza-1079157050.html
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emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, erken emeklilik, borçlanma, bedelli asker, bedelli askerlik, askerlik, e-devlet, e-devlet kapısı

Ucuz borçlanma ve erken emeklilik için son gün: 50 bin lira fark olacak

08:21 29.12.2023
© AA e-Devlet Kapısı uygulaması
 e-Devlet Kapısı uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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Yeni asgari ücret 2024 rakamının belli olmasının ardından kadını erkeği prim borçlanması için hesap yapmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak. Askerlik ve doğum borçlanmasında yıl bitmeden başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek.
Asgari ücret 2024 rakamı Temmuz ayına göre yüzde 49, Ocak ayına göre yüzde 100 arttırıldı. 2024 brüt asgari ücret 20 bin 2 TL, net asgari ücret de 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 TL olarak belirlendi.
Askerlik ve doğum borçlanma primleri, kişinin kendi belirlediği prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. En düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

2024 askerlik borçlanması ne kadar olacak?

Habertürk’ün haberine göre, mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 213.36 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 77 bin 263 TL’den 115 bin 214 TL’ye yükselecek.

Doğum borçlanmasında 50 bin liradan fazla artış

Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103 bin 025 TL’den 153 bin 619 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 50 bin 594 TL artacak.

Ucuz borçlanmada son gün

Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecekler.
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