https://sputniknews.com.tr/20231229/tffden-galatasaray-fenerbahce-macina-iliskin-istiklal-marsi-aciklamasi-1079171795.html

TFF: Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstiklal Marşımız ile başlayacak

TFF: Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstiklal Marşımız ile başlayacak

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı ve "Maç oynanacak" dedi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T15:58+0300

2023-12-29T15:58+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

istiklal marşı

ali koç

fenerbahçe

galatasaray

pankart

atatürk

suudi arabistan

norm ender

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.Süper Kupa maçı saat kaçta?Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-oncesi-kriz-maca-cikmama-ihtimali-1079171538.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), istiklal marşı, ali koç, fenerbahçe, galatasaray, pankart, atatürk, suudi arabistan, norm ender