https://sputniknews.com.tr/20231229/tffden-galatasaray-fenerbahce-macina-iliskin-istiklal-marsi-aciklamasi-1079171795.html
TFF: Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstiklal Marşımız ile başlayacak
TFF: Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstiklal Marşımız ile başlayacak
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı ve "Maç oynanacak" dedi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T15:58+0300
2023-12-29T15:58+0300
2023-12-29T16:17+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
istiklal marşı
ali koç
fenerbahçe
galatasaray
pankart
atatürk
suudi arabistan
norm ender
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.Süper Kupa maçı saat kaçta?Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-oncesi-kriz-maca-cikmama-ihtimali-1079171538.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), istiklal marşı, ali koç, fenerbahçe, galatasaray, pankart, atatürk, suudi arabistan, norm ender
türkiye futbol federasyonu (tff), istiklal marşı, ali koç, fenerbahçe, galatasaray, pankart, atatürk, suudi arabistan, norm ender
TFF: Galatasaray-Fenerbahçe maçı İstiklal Marşımız ile başlayacak
15:58 29.12.2023 (güncellendi: 16:17 29.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı ve "Maç oynanacak" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama etkinlikleri, şehitlerimiz için saygı duruşu ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.
Süper Kupa maçı saat kaçta?
Başkent Riyad'da bu akşam yapılacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.