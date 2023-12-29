https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-oncesi-kriz-maca-cikmama-ihtimali-1079171538.html
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz: Maça çıkmama ihtimali
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz: Maça çıkmama ihtimali
Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T15:27+0300
2023-12-29T15:27+0300
2023-12-29T15:27+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
riyad
istiklal marşı
atatürk
ali koç
okan buruk
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor.Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Milliyet'e yaptığı açıklamada "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız." dedi.İstiklal marşı okunmazsa Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/suudi-arabistandaki-super-kupa-macinda-yer-alacak-sarkici-belli-oldu-1079040324.html
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galatasaray, fenerbahçe, riyad, istiklal marşı, atatürk, ali koç, okan buruk
galatasaray, fenerbahçe, riyad, istiklal marşı, atatürk, ali koç, okan buruk
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz: Maça çıkmama ihtimali
Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi. Bu gelişmelerin üzerine Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor.
Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Milliyet'e yaptığı açıklamada "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız." dedi.
İstiklal marşı okunmazsa Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.