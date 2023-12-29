https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-oncesi-kriz-maca-cikmama-ihtimali-1079171538.html

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz: Maça çıkmama ihtimali

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa öncesi kriz: Maça çıkmama ihtimali

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği iddia edildi... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T15:27+0300

2023-12-29T15:27+0300

2023-12-29T15:27+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

riyad

istiklal marşı

atatürk

ali koç

okan buruk

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor.Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Milliyet'e yaptığı açıklamada "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız." dedi.İstiklal marşı okunmazsa Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/suudi-arabistandaki-super-kupa-macinda-yer-alacak-sarkici-belli-oldu-1079040324.html

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galatasaray, fenerbahçe, riyad, istiklal marşı, atatürk, ali koç, okan buruk