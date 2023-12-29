https://sputniknews.com.tr/20231229/super-ligte-surpriz-ayrilik-1079160411.html
Süper Lig'de sürpriz ayrılık
Süper Lig'de sürpriz ayrılık
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T10:26+0300
2023-12-29T10:26+0300
2023-12-29T10:31+0300
spor
süper lig
adana demirspor
younes belhanda
ayrılık
anlaşma
transfer
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Yıldız oyuncu için açıklamalarda bulunan takım, şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231229/okan-buruktan-aciklama-icardi-super-kupada-oynayacak-mi--1079160914.html
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süper lig, adana demirspor, younes belhanda, ayrılık, anlaşma, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, adana demirspor, younes belhanda, ayrılık, anlaşma, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'de sürpriz ayrılık
10:26 29.12.2023 (güncellendi: 10:31 29.12.2023)
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Yıldız oyuncu için açıklamalarda bulunan takım, şunları aktardı:
"Her şey için teşekkürler Belhanda, Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.