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Süper Lig'de sürpriz ayrılık
Süper Lig'de sürpriz ayrılık
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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spor
süper lig
adana demirspor
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anlaşma
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Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Yıldız oyuncu için açıklamalarda bulunan takım, şunları aktardı:
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süper lig, adana demirspor, younes belhanda, ayrılık, anlaşma, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, adana demirspor, younes belhanda, ayrılık, anlaşma, transfer, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig'de sürpriz ayrılık

10:26 29.12.2023 (güncellendi: 10:31 29.12.2023)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti. Kafilede Younes Belhanda da (sağda) yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti. Kafilede Younes Belhanda da (sağda) yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı. Yıldız oyuncu için açıklamalarda bulunan takım, şunları aktardı:
"Her şey için teşekkürler Belhanda, Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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