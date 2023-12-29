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Dünya devine Türk teknik direktör: Borussia Dortmund'u çalıştıracak
Dünya devine Türk teknik direktör: Borussia Dortmund'u çalıştıracak
Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'dan aldığı yardımcı antrenörlük teklifi nedeniyle Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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nuri şahin
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin sürprizi yaşanıyor. Dortmund ile anlaştığı öğrenilen Nuri Şahin Antalyaspor'dan resmen ayrıldı.Futbol hayatına başladığı takımın başına geçiyorFutbola Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinde tam olarak 274 maça çıktı ve adeta efsanesi olmuştu. Bu yıl Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacağı öğrenilen Nuri Şahin'in önümüzdeki yıl pro lisans alarak Dortmund'un başına geçeceği aktarıldı.4 yıllık sözleşmeAlman devi, Nuri Şahin'e 4 yıllık sözleşme ve uzun vadeli bir plan önerdi. Bu teklifi düşünmeden kabul ettiği belirtilen Nuri Şahin, Antalyaspor'dan alacağı tüm parayı bırakarak ayrılık kararı aldı. Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.Nuri Şahin kimdir ?5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde doğdu. Nuri Şahin'in ailesi aslen Kırşehir'in Kaman ilçesindendir. Futbola doğduğu şehrin takımlarından olan RSV Meinerzhagen takımı alt yapısında başladı. 2001'de Borussia Dortmund alt yapısına geçerek kendini geliştirdi. 2005-2006 sezonunda ise Dortmund A takımına seçildi, Intertoto Kupası'nda oynayarak takımının en genç Avrupa kupalarında oynayan oyuncusu oldu. Nuri Şahin, kariyerini Borussia Dortmund'da sürdürmektedir. Futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi.Nuri şahin ne mezunu?Nuri Şahin, Harvard Business School'dan mezun olmuştur.Nuri Şahin hangi takımlı?Nuri Şahin'in hangi takımlı olduğu bilinmiyor. Daha önce kendisine yöneltilen bu soruya, ''Avrupa'da oynayan Türk takımı'' cevabını vermişti.Nuri Şahin evli mi?Nuri Şahin'in eşi Tuğba Şahin'dir. Çiftin Ömer adında bir oğlu vardır.Kariyerinde oynadığı takımlar
https://sputniknews.com.tr/20231229/super-ligte-surpriz-ayrilik-1079160411.html
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nuri şahin kimdir, nuri şahin ne mezunu, nuri şahin hangi takımlı, nuri şahin evli mi, nuri şahin kariyeri, nuri şahin borussia dortmund, nuri şahin antalya

Dünya devine Türk teknik direktör: Borussia Dortmund'u çalıştıracak

12:10 29.12.2023 (güncellendi: 12:11 29.12.2023)
© AANuri Şahin
Nuri Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'dan aldığı yardımcı antrenörlük teklifi nedeniyle Antalyaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Bu açıklamadan önce Nuri Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyaspor'a veda etmişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Nuri Şahin sürprizi yaşanıyor. Dortmund ile anlaştığı öğrenilen Nuri Şahin Antalyaspor'dan resmen ayrıldı.

Futbol hayatına başladığı takımın başına geçiyor

Futbola Dortmund'da başlayan Nuri Şahin, Alman devinde tam olarak 274 maça çıktı ve adeta efsanesi olmuştu. Bu yıl Edin Terzic'in yardımcısı olarak görev yapacağı öğrenilen Nuri Şahin'in önümüzdeki yıl pro lisans alarak Dortmund'un başına geçeceği aktarıldı.

4 yıllık sözleşme

Alman devi, Nuri Şahin'e 4 yıllık sözleşme ve uzun vadeli bir plan önerdi. Bu teklifi düşünmeden kabul ettiği belirtilen Nuri Şahin, Antalyaspor'dan alacağı tüm parayı bırakarak ayrılık kararı aldı. Nuri Şahin, 5 Ekim 2021'de imza attığı Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı ve 38 galibiyet aldı.

Nuri Şahin kimdir ?

5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde doğdu. Nuri Şahin'in ailesi aslen Kırşehir'in Kaman ilçesindendir. Futbola doğduğu şehrin takımlarından olan RSV Meinerzhagen takımı alt yapısında başladı. 2001'de Borussia Dortmund alt yapısına geçerek kendini geliştirdi. 2005-2006 sezonunda ise Dortmund A takımına seçildi, Intertoto Kupası'nda oynayarak takımının en genç Avrupa kupalarında oynayan oyuncusu oldu. Nuri Şahin, kariyerini Borussia Dortmund'da sürdürmektedir. Futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi.

Nuri şahin ne mezunu?

Nuri Şahin, Harvard Business School'dan mezun olmuştur.

Nuri Şahin hangi takımlı?

Nuri Şahin'in hangi takımlı olduğu bilinmiyor. Daha önce kendisine yöneltilen bu soruya, ''Avrupa'da oynayan Türk takımı'' cevabını vermişti.

Nuri Şahin evli mi?

Nuri Şahin'in eşi Tuğba Şahin'dir. Çiftin Ömer adında bir oğlu vardır.

Kariyerinde oynadığı takımlar

Borussia Dortmund
Feyenoord
Liverpool
Real Madrid
Werder Bremen
Antalyaspor
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti. Kafilede Younes Belhanda da (sağda) yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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