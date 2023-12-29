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Sahte sanılıyor: 2023 basımı 1 TL neden hafif?
Sahte sanılıyor: 2023 basımı 1 TL neden hafif?
Nisan ayında artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün madeni paralarda değişikliğe gitmesiyle, kişilerin ellerine geçen 2023... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
madeni para
madeni para
tl
lira
darphane
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
değişiklik
sahte
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14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gidildi. Nisan ayında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, madeni paranın yapımında kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişmişti. Sahte olduğu düşünülen 2023 basımı 1 TL ve 50 kuruş, aslında ağırlığının değişmesinden kaynaklanıyor. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.Demir paranın sahtesi nasıl anlaşılır?Madeni paralar, altın ve gümüş gibi tekrar döküme girerek kullanılabiliyor. Ancak altın kadar dayanıklı olmadıkları için geri dönüşümü sayısı kısıtlı olabiliyor. Madeni paranın sahtesinin anlaşılması ise çok kolay. Mıknatısa yapışan madeni paralar sahte oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20231229/guzellik-kralicesi-silah-kacakciligindan-tutuklandi-evinde-dev-cephane-bulundu-1079161091.html
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demir 1 tl sahtesi nasıl anlaşılır, demir paranın sahtesi nasıl anlaşılır, 1 tl kaç gram, 50 kuruş kaç gram, sahte madeni para, sahte 1 lira
demir 1 tl sahtesi nasıl anlaşılır, demir paranın sahtesi nasıl anlaşılır, 1 tl kaç gram, 50 kuruş kaç gram, sahte madeni para, sahte 1 lira

Sahte sanılıyor: 2023 basımı 1 TL neden hafif?

11:15 29.12.2023
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© AA
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Nisan ayında artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün madeni paralarda değişikliğe gitmesiyle, kişilerin ellerine geçen 2023 yapımı 1 TL'nin farklılığı da dikkat çekti. 'Demir 1 TL sahtesi nasıl anlaşılır' sorularını internetten aratan kullanıcılar, bu değişikliğin sebebini de merak ediyor.
14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gidildi. Nisan ayında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, madeni paranın yapımında kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişmişti. Sahte olduğu düşünülen 2023 basımı 1 TL ve 50 kuruş, aslında ağırlığının değişmesinden kaynaklanıyor.
1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.

Demir paranın sahtesi nasıl anlaşılır?

Madeni paralar, altın ve gümüş gibi tekrar döküme girerek kullanılabiliyor. Ancak altın kadar dayanıklı olmadıkları için geri dönüşümü sayısı kısıtlı olabiliyor. Madeni paranın sahtesinin anlaşılması ise çok kolay. Mıknatısa yapışan madeni paralar sahte oluyor.
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