https://sputniknews.com.tr/20231229/sahte-saniliyor-2023-basimi-1-tl-neden-hafif-1079162157.html

Sahte sanılıyor: 2023 basımı 1 TL neden hafif?

Sahte sanılıyor: 2023 basımı 1 TL neden hafif?

Nisan ayında artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün madeni paralarda değişikliğe gitmesiyle, kişilerin ellerine geçen 2023... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

madeni para

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sahte para

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14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gidildi. Nisan ayında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, madeni paranın yapımında kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişmişti. Sahte olduğu düşünülen 2023 basımı 1 TL ve 50 kuruş, aslında ağırlığının değişmesinden kaynaklanıyor. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.Demir paranın sahtesi nasıl anlaşılır?Madeni paralar, altın ve gümüş gibi tekrar döküme girerek kullanılabiliyor. Ancak altın kadar dayanıklı olmadıkları için geri dönüşümü sayısı kısıtlı olabiliyor. Madeni paranın sahtesinin anlaşılması ise çok kolay. Mıknatısa yapışan madeni paralar sahte oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231229/guzellik-kralicesi-silah-kacakciligindan-tutuklandi-evinde-dev-cephane-bulundu-1079161091.html

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