https://sputniknews.com.tr/20231229/guzellik-kralicesi-silah-kacakciligindan-tutuklandi-evinde-dev-cephane-bulundu-1079161091.html
Güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı: Evinde dev cephane bulundu
Güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı: Evinde dev cephane bulundu
Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan Campos, mahkemeye... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T10:54+0300
2023-12-29T10:54+0300
2023-12-29T10:54+0300
yaşam
bolivya
güzellik kraliçesi
cephane
kaçakçı
silah kaçakçılığı
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
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Daha önce iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü model, silah kaçakçılığından tutuklandı.Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 seçilen 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos, evinde silah ve mühimmat bulundurması nedeniyle tutukladı.Ünlü model, Beni'deki Trinidad Kadınlar Hapishanesi'ne konuldu. Genç model, evinde çok sayıda silah ve yüklü miktarda AK-47 mühimmat bulunması nedeniyle mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.Savcılar, modelin arabasında yaptığı aramalar sonucu adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini düşünüyor.Campos'un ismi açıklanmayan erkek arkadaşının da kontrollü madde ticareti yapmaktan soruşturuluyordu ve şu anda kaçak olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/ne-altin-ne-de-elmas-dunyanin-en-pahali-maddesinin-bir-grami-62-trilyon-dolara-satiliyor-1078961580.html
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bolivya, güzellik kraliçesi, cephane, kaçakçı, silah kaçakçılığı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
bolivya, güzellik kraliçesi, cephane, kaçakçı, silah kaçakçılığı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
Güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı: Evinde dev cephane bulundu
Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan Campos, mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.
Daha önce iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü model, silah kaçakçılığından tutuklandı.
Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 seçilen 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos, evinde silah ve mühimmat bulundurması nedeniyle tutukladı.
Ünlü model, Beni'deki Trinidad Kadınlar Hapishanesi'ne konuldu. Genç model, evinde çok sayıda silah ve yüklü miktarda AK-47 mühimmat bulunması nedeniyle mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.
Savcılar, modelin arabasında yaptığı aramalar sonucu adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini düşünüyor.
Campos'un ismi açıklanmayan erkek arkadaşının da kontrollü madde ticareti yapmaktan soruşturuluyordu ve şu anda kaçak olduğu belirlendi.