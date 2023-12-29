https://sputniknews.com.tr/20231229/guzellik-kralicesi-silah-kacakciligindan-tutuklandi-evinde-dev-cephane-bulundu-1079161091.html

Güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı: Evinde dev cephane bulundu

Güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı: Evinde dev cephane bulundu

Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan Campos, mahkemeye... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T10:54+0300

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yaşam

bolivya

güzellik kraliçesi

cephane

kaçakçı

silah kaçakçılığı

tutuklama

tutuklama kararı

tutuklama emri

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Daha önce iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü model, silah kaçakçılığından tutuklandı.Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 seçilen 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos, evinde silah ve mühimmat bulundurması nedeniyle tutukladı.Ünlü model, Beni'deki Trinidad Kadınlar Hapishanesi'ne konuldu. Genç model, evinde çok sayıda silah ve yüklü miktarda AK-47 mühimmat bulunması nedeniyle mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.Savcılar, modelin arabasında yaptığı aramalar sonucu adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini düşünüyor.Campos'un ismi açıklanmayan erkek arkadaşının da kontrollü madde ticareti yapmaktan soruşturuluyordu ve şu anda kaçak olduğu belirlendi.

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bolivya, güzellik kraliçesi, cephane, kaçakçı, silah kaçakçılığı, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri