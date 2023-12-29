https://sputniknews.com.tr/20231229/rusyadan-ukrayna-savunma-sanayii-tesislerine-51-bombardiman-1079172620.html

Rusya'dan Ukrayna savunma sanayii tesislerine 51 bombardıman

Rusya'dan Ukrayna savunma sanayii tesislerine 51 bombardıman

Rusya Savunma Bakanlığı, 23-29 Aralık tarihlerinde Rus ordusunun Ukrayna savunma sanayii tesislerine 50 grup taarruzu ve 1 yoğun bombardıman düzenlediğini... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T16:20+0300

2023-12-29T16:20+0300

2023-12-29T16:20+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

maryinka

zaporojye

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Özel askeri harekatta son bir haftada yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor sunan Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın savunma sanayii tesislerine, askeri hava üssü altyapısına, cephaneliklerine, top mühimmatı, insansız hücumbot, silah ve yakıt depolama tesislerine yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla 51 kadar bombardıman düzenlediğini bildirdi.Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma yerlerinin de vurulduğunu belirten Bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.'Çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü'Kupyansk iskametinde bir hafta içinde 27 saldırının püskürtülüp 265'ten fazla askerin öldürüldüğünü kaydeden Bakanlık, Krasnıy Liman istikametinde akamete uğratılan 13 saldırıda hayatını kaybeden Ukraynalı asker sayısının bin 205'yi geçtiğini ifade etti.Donetsk iskametinde Maryinka kentinin bu hafta tümüyle kontrol altına alındığı anımsatan bakanlık, Ukrayna tarafının bastırılan 34 saldırısında bin 675'ten fazla zayiat verdiği, Güney Donetsk yönünde ise bu rakamların 3 saldırıda 675'ten fazla zayiat olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.Zaporojye iskametinde Ukrayna ordusunun düzenlediği 2 saldırı girişimine başarı imkanı tanınmadığını aktaran bakanlık, yaklaşık 475 askerin öldürüldüğünü, Herson iskametinde ise 390 askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Bakanlık, son bir haftada 43 Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktarırken 10 savaş uçağı ile 2 helikopterin imha edildiğini de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-2-savas-ucagi-dusuruldu-1079139955.html

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donetsk

maryinka

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, maryinka, zaporojye