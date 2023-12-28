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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-2-savas-ucagi-dusuruldu-1079139955.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 2 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 2 savaş uçağı düşürüldü
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 saldırısı püskürtülürken 2 adet Su-25 savaş uçağının ve 33... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T17:06+0300
2023-12-28T17:06+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu desteğiyle gerçekleştirdiği ustaca eylemleri sonucu Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 55 asker, üç otomobil ve bir D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu ve ağır çoklu roketatarların desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının üç saldırısını püskürttü. Yaklaşık 210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, dört zırhlı savaş aracı ve üç otomobil vuruldu. Anti-topçu mücadele kapsamında ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 230 asker, üç tank, iki zırhlı savaş aracı ve beş kamyonet kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, iki adet Akatsiya topçu sistemi, Msta-B obüsü ve üç adet D-20 topu vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 115 asker ve üç kamyonet, ABD yapımı M198 obüsü, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele sırasında Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve iki D-30 obüsü vuruldu.Herson istikametinde, Rus ordusunun gerçekleştirdiği ustaca eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, dört otomobil, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, iki Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü kaybetti.Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-25 savaş uçağını vurdu. Ayrıca 33 İHA düşürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231228/biden-ukraynanin-olum-fermanini-imzaladi-1079120558.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 2 savaş uçağı düşürüldü

17:06 28.12.2023
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 saldırısı püskürtülürken 2 adet Su-25 savaş uçağının ve 33 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu desteğiyle gerçekleştirdiği ustaca eylemleri sonucu Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 55 asker, üç otomobil ve bir D-30 obüsü olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri topçu ve ağır çoklu roketatarların desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının üç saldırısını püskürttü. Yaklaşık 210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, dört zırhlı savaş aracı ve üç otomobil vuruldu. Anti-topçu mücadele kapsamında ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 230 asker, üç tank, iki zırhlı savaş aracı ve beş kamyonet kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, iki adet Akatsiya topçu sistemi, Msta-B obüsü ve üç adet D-20 topu vuruldu.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 115 asker ve üç kamyonet, ABD yapımı M198 obüsü, İngiltere yapımı FH-70 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele sırasında Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve iki D-30 obüsü vuruldu.
Herson istikametinde, Rus ordusunun gerçekleştirdiği ustaca eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, dört otomobil, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, iki Msta-B obüsü, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü kaybetti.
Rus hava savunma sistemleri son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-25 savaş uçağını vurdu. Ayrıca 33 İHA düşürüldü.
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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