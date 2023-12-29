https://sputniknews.com.tr/20231229/rusya-arjantinin-elindeki-rus-helikopterlerini-ukraynaya-gondermesine-kesinlikle-karsiyiz-1079166460.html
Rusya: Arjantin'in elindeki Rus helikopterlerini Ukrayna'ya göndermesine kesinlikle karşıyız
Rusya: Arjantin'in elindeki Rus helikopterlerini Ukrayna'ya göndermesine kesinlikle karşıyız
Rusya'nın Buenos Aires Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Arjantin'in elindeki Rus helikopterlerini Ukrayna'ya vermesine kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T12:12+0300
2023-12-29T12:12+0300
2023-12-29T12:12+0300
ukrayna krizi
javier milei
arjantin
helikopter
ukrayna
ukrayna ordusu
dmitriy feoktistov
vladimir zelenskiy
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Arjantin'in 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya göndereceğine dair Batı basınında çıkan haberleri yorumlayan Feoktistov, Moskova'nın böyle bir adımı kabul etmeyeceğini vurguladı.Rus Büyükelçi, "Helikopterlerin Rusya'nın hasımlarına devredilmesine kesinlikle karşıyız. Üstelik bu, Arjantin'in son kullanıcı sertifikası bağlamındaki yükümlülüklerine de aykırı olacaktır" dedi.Tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla gündem olan Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires'in Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunu değiştirerek Kiev'e askeri yardım sunmaya karar vermişti.Arjantin basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231216/arjantinin-yeni-hukumeti-rusyadan-aldigi-2-helikopteri-ukraynaya-verecek-1078520638.html
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javier milei, arjantin, helikopter, ukrayna, ukrayna ordusu, dmitriy feoktistov, vladimir zelenskiy
javier milei, arjantin, helikopter, ukrayna, ukrayna ordusu, dmitriy feoktistov, vladimir zelenskiy
Rusya: Arjantin'in elindeki Rus helikopterlerini Ukrayna'ya göndermesine kesinlikle karşıyız
Rusya'nın Buenos Aires Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov, Arjantin'in elindeki Rus helikopterlerini Ukrayna'ya vermesine kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.
Arjantin'in 2011 yılında sivil amaçlar için Rusya'dan aldığı iki Mi-171E helikopterini Ukrayna'ya göndereceğine dair Batı basınında çıkan haberleri yorumlayan Feoktistov, Moskova'nın böyle bir adımı kabul etmeyeceğini vurguladı.
Rus Büyükelçi, "Helikopterlerin Rusya'nın hasımlarına devredilmesine kesinlikle karşıyız. Üstelik bu, Arjantin'in son kullanıcı sertifikası bağlamındaki yükümlülüklerine de aykırı olacaktır" dedi.
Tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla gündem olan Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires'in Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunu değiştirerek Kiev'e askeri yardım sunmaya karar vermişti.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 10 Aralık'ta Buenos Aires'e yaptığı ziyarette taraflar, iki Rus helikopteri Mi-171E'nin Kiev'e tedariki konusunda mutabakat sağlamıştı.
Arjantin, Mi-171E helikopterlerini 2011 yılında arama-kurtarma görevleri ve Antarktika'daki operasyonlar için Rusya'dan satın almıştı. Arjantin yönetimi, belirli süre kullandıktan sonra bu helikopterleri ıskartaya çıkarmıştı.