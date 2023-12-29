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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231229/rus-su-35s-avci-ucaklari-ukraynali-saldiri-grubunun-planlarini-bozdu-1079162204.html
Rus Su-35S avcı uçakları, Ukraynalı saldırı grubunun planlarını bozdu
Rus Su-35S avcı uçakları, Ukraynalı saldırı grubunun planlarını bozdu
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus Su-35S avcı uçakları ile Ukraynalı saldırı grubu havada karşı karşıya geldi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35S savaş uçaklarının mürettebatı, Rus bombardıman uçaklarını korumak için yürüttüğü muharebe uçuşu sırasında Ukrayna uçaklarından oluşan saldırı grubunu tespit ederek planlarını gerçekleştirmesine izin vermedi.Bakanlığın açıklamasında sözlerine yer verilen İvan adlı Su-35S pilotu, "Taarruz grubumuzu koruyacak bir muharebe görevi aldım, görevi eksiksiz olarak tamamladım. Görevin ifası sırasında bir düşman saldırı grubu tespit edildi, komuta merkezinin talimatlarına göre bu gruba yaklaştık ve saldırıya hazırlandık" dedi.Ukraynalı saldırı grubunun buna karşılık rotasını değiştirerek geri döndüğünü anlatan Rus pilot, Ukraynalı mürettebatın görevini yarıda kesmek zorunda kaldığının altını çizdi.Pilot, Ukrayna'ya ait savaş uçaklarıyla havada yaşanan karşılaşmanın ardından tüm Rus savaş uçaklarının üslerine döndüğünü de kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynali-politikaci-rus-ordusu-her-bakimdan-ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-ustun-1079141588.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, sukhoi su-35s, rusya hava-uzay kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, sukhoi su-35s, rusya hava-uzay kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu

Rus Su-35S avcı uçakları, Ukraynalı saldırı grubunun planlarını bozdu

11:06 29.12.2023
Su-35S
Su-35S - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus Su-35S avcı uçakları ile Ukraynalı saldırı grubu havada karşı karşıya geldi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35S savaş uçaklarının mürettebatı, Rus bombardıman uçaklarını korumak için yürüttüğü muharebe uçuşu sırasında Ukrayna uçaklarından oluşan saldırı grubunu tespit ederek planlarını gerçekleştirmesine izin vermedi.
Bakanlığın açıklamasında sözlerine yer verilen İvan adlı Su-35S pilotu, "Taarruz grubumuzu koruyacak bir muharebe görevi aldım, görevi eksiksiz olarak tamamladım. Görevin ifası sırasında bir düşman saldırı grubu tespit edildi, komuta merkezinin talimatlarına göre bu gruba yaklaştık ve saldırıya hazırlandık" dedi.
Ukraynalı saldırı grubunun buna karşılık rotasını değiştirerek geri döndüğünü anlatan Rus pilot, Ukraynalı mürettebatın görevini yarıda kesmek zorunda kaldığının altını çizdi.
Pilot, Ukrayna'ya ait savaş uçaklarıyla havada yaşanan karşılaşmanın ardından tüm Rus savaş uçaklarının üslerine döndüğünü de kaydetti.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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