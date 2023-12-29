https://sputniknews.com.tr/20231229/rus-su-35s-avci-ucaklari-ukraynali-saldiri-grubunun-planlarini-bozdu-1079162204.html

Rus Su-35S avcı uçakları, Ukraynalı saldırı grubunun planlarını bozdu

Rus Su-35S avcı uçakları, Ukraynalı saldırı grubunun planlarını bozdu

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus Su-35S avcı uçakları ile Ukraynalı saldırı grubu havada karşı karşıya geldi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T11:06+0300

2023-12-29T11:06+0300

2023-12-29T11:06+0300

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sukhoi su-35s

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Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35S savaş uçaklarının mürettebatı, Rus bombardıman uçaklarını korumak için yürüttüğü muharebe uçuşu sırasında Ukrayna uçaklarından oluşan saldırı grubunu tespit ederek planlarını gerçekleştirmesine izin vermedi.Bakanlığın açıklamasında sözlerine yer verilen İvan adlı Su-35S pilotu, "Taarruz grubumuzu koruyacak bir muharebe görevi aldım, görevi eksiksiz olarak tamamladım. Görevin ifası sırasında bir düşman saldırı grubu tespit edildi, komuta merkezinin talimatlarına göre bu gruba yaklaştık ve saldırıya hazırlandık" dedi.Ukraynalı saldırı grubunun buna karşılık rotasını değiştirerek geri döndüğünü anlatan Rus pilot, Ukraynalı mürettebatın görevini yarıda kesmek zorunda kaldığının altını çizdi.Pilot, Ukrayna'ya ait savaş uçaklarıyla havada yaşanan karşılaşmanın ardından tüm Rus savaş uçaklarının üslerine döndüğünü de kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynali-politikaci-rus-ordusu-her-bakimdan-ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-ustun-1079141588.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, su-35s çok amaçlı avcı uçağı, sukhoi su-35s, rusya hava-uzay kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu