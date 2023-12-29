https://sputniknews.com.tr/20231229/real-madrid-teknik-direktor-ancelottiye-iliskin--kararini-duyurdu-1079172763.html

Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'ye ilişkin kararını duyurdu

Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'ye ilişkin kararını duyurdu

spanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T16:24+0300

2023-12-29T16:24+0300

2023-12-29T16:24+0300

spor

real madrid

real madrid

real madrid

arda güler

carlo ancelotti

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Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231208/ancelotti-arda-guler-icin-tarih-verdi-1078233061.html

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real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, carlo ancelotti