https://sputniknews.com.tr/20231229/real-madrid-teknik-direktor-ancelottiye-iliskin--kararini-duyurdu-1079172763.html
Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'ye ilişkin kararını duyurdu
Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'ye ilişkin kararını duyurdu
spanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T16:24+0300
2023-12-29T16:24+0300
2023-12-29T16:24+0300
spor
real madrid
real madrid
real madrid
arda güler
carlo ancelotti
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Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231208/ancelotti-arda-guler-icin-tarih-verdi-1078233061.html
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real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, carlo ancelotti
real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, carlo ancelotti
Real Madrid, teknik direktör Ancelotti'ye ilişkin kararını duyurdu
spanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.