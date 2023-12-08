https://sputniknews.com.tr/20231208/ancelotti-arda-guler-icin-tarih-verdi-1078233061.html

Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi

Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T19:28+0300

2023-12-08T19:28+0300

2023-12-08T19:28+0300

spor

carlo ancelotti

la liga

la liga sosyal disiplin hakimliği

la liga

la liga

real madrid

real madrid

real madrid

arda güler

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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" dedi.Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231204/arda-guler-ne-zaman-iyilesecek-1078061219.html

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