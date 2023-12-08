Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka dünya piyasalarını 7 trilyon dolar büyütecek... En çok hangi iş kolları etkilenecek?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Türker: Yastık altında tutulan dolar ABD’ye sıfır faizli kredi anlamına gelir
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, İsrail’e büyük zarar verebilir’
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Arap uzmanlar: ‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle Batı’nın dayattığı klişeyi bozdu’
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğrattı’
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını, Senato tarafından engellenen Ukrayna’ya yardım tasarısını tartışıyor
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı
19:56
1 dk
SESLİ HABER
'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Kirby: ‘ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek’
20:11
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı siyasetçi: ‘İsrail, Lübnan’la savaşamaz’
20:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da yankı buldu: ‘İzolasyon işe yaramadı’
20:47
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231208/ancelotti-arda-guler-icin-tarih-verdi-1078233061.html
Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi
Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T19:28+0300
2023-12-08T19:28+0300
spor
carlo ancelotti
la liga
la liga sosyal disiplin hakimliği
la liga
la liga
real madrid
real madrid
real madrid
arda güler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_58b952e1383a9bf108a41b0500be1e75.jpg
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" dedi.Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231204/arda-guler-ne-zaman-iyilesecek-1078061219.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_23:0:1500:1108_1920x0_80_0_0_62139fca774a6270410060dd1c0adcc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
carlo ancelotti, la liga, la liga sosyal disiplin hakimliği, la liga, la liga, real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, sakatlık, sakatlık
carlo ancelotti, la liga, la liga sosyal disiplin hakimliği, la liga, la liga, real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, sakatlık, sakatlık

Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi

19:28 08.12.2023
© AA / Real Madrid KulübüArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA / Real Madrid Kulübü
Abone ol
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" dedi.
Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.
Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
SPOR
Arda Güler ne zaman iyileşecek?
4 Aralık, 16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала