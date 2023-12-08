https://sputniknews.com.tr/20231208/ancelotti-arda-guler-icin-tarih-verdi-1078233061.html
Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi
Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T19:28+0300
2023-12-08T19:28+0300
2023-12-08T19:28+0300
spor
carlo ancelotti
la liga
la liga sosyal disiplin hakimliği
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real madrid
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real madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" dedi.Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231204/arda-guler-ne-zaman-iyilesecek-1078061219.html
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carlo ancelotti, la liga, la liga sosyal disiplin hakimliği, la liga, la liga, real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, sakatlık, sakatlık
carlo ancelotti, la liga, la liga sosyal disiplin hakimliği, la liga, la liga, real madrid, real madrid, real madrid, arda güler, sakatlık, sakatlık
Ancelotti, Arda Güler için tarih verdi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini söyledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" dedi.
Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.
Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.