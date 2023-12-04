https://sputniknews.com.tr/20231204/arda-guler-ne-zaman-iyilesecek-1078061219.html
Arda Güler ne zaman iyileşecek?
Arda Güler ne zaman iyileşecek?
Sezon başında bonuslarla beraber 30 milyon euroya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle henüz forma giyemedi. Peki, Arda... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T16:20+0300
2023-12-04T16:20+0300
2023-12-04T16:20+0300
spor
arda güler
real madrid
sakatlık
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Real Madrid'e sezon başında rekor bedelle transfer olan Arda Güler'in yakın zaman içinde iyileşip sahalara döneceği kaydedildi. Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün Napoli'yi 4-2 yenerek liderliği garantileyen Real Madrid'e, bir sevindirici haber de Arda'dan geldi. Sakatlığını atlatmak üzere olan ve iyileşme süreci devam eden genç futbolcunun, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladığı belirtildi.Arda Güler ne zaman sahalara dönecek?Haberde Arda Güler'in acelesinin olmadığı vurgulanarak, "Dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok ve kulüp doktorları genç incinin uzun zamandır beklenen çıkışını sakin bir şekilde yapmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/arda-guler-turkiyede-verdigi-roportaj-olay-oldu-1077481837.html
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arda güler, real madrid, sakatlık
arda güler, real madrid, sakatlık
Arda Güler ne zaman iyileşecek?
Sezon başında bonuslarla beraber 30 milyon euroya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle henüz forma giyemedi. Peki, Arda Güler ne zaman iyileşecek?
Real Madrid'e sezon başında rekor bedelle transfer olan Arda Güler'in yakın zaman içinde iyileşip sahalara döneceği kaydedildi.
Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün Napoli'yi 4-2 yenerek liderliği garantileyen Real Madrid'e, bir sevindirici haber de Arda'dan geldi. Sakatlığını atlatmak üzere olan ve iyileşme süreci devam eden genç futbolcunun, takımdan ayrı olarak bireysel saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
Arda Güler ne zaman sahalara dönecek?
Haberde Arda Güler'in acelesinin olmadığı vurgulanarak, "Dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok ve kulüp doktorları genç incinin uzun zamandır beklenen çıkışını sakin bir şekilde yapmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.