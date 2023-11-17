https://sputniknews.com.tr/20231117/arda-guler-turkiyede-verdigi-roportaj-olay-oldu-1077481837.html
Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'
Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'
İspanya La Liga devi Real Madrid'e giden Arda Güler'in üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T07:06+0300
2023-11-17T07:06+0300
2023-11-17T07:08+0300
spor
arda güler
real madrid
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
sakatlık
tedavi
futbol
la liga
maç
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Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor.Son olarak milli ara öncesinde de bir sakatlık geçirdiği ifade edilen Güler, tedavi için Türkiye'ye geldi. Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverlerin performansını merakla beklediği Arda Güler, İspanya'dan ayrılmadan önce El Chiringuito TV'nin sorularını yanıtladı.Kendisine sorulan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi" cevabını veren Güler'in daha sonrasında başını öne eğmesi dikkat çekti. Genç yıldız daha sonrasında "Her şey iyi gidiyor" diyerek uçağına doğru hareket etti. Arda Güler'in o anları, sosyal medyada viral olurken, İspanyol basınının da manşetlerinde "Verdiği röportaj olay oldu" şeklinde yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ispanya-basinindan-real-madrid-iddiasi-arda-guler-antrenmana-cikmadi-ortalik-karisti-1077266993.html
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arda güler, real madrid, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, tedavi, futbol, la liga, maç
arda güler, real madrid, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, tedavi, futbol, la liga, maç
Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'
07:06 17.11.2023 (güncellendi: 07:08 17.11.2023)
İspanya La Liga devi Real Madrid'e giden Arda Güler'in üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için Türkiye'ye gelen yıldız isim, İspanyol basınının havaalanında sorduğu sorulara kısa yanıtlar verdi.
Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor.
Son olarak milli ara öncesinde de bir sakatlık geçirdiği ifade edilen Güler, tedavi için Türkiye'ye geldi. Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverlerin performansını merakla beklediği Arda Güler, İspanya'dan ayrılmadan önce El Chiringuito TV'nin sorularını yanıtladı.
Kendisine sorulan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi" cevabını veren Güler'in daha sonrasında başını öne eğmesi dikkat çekti. Genç yıldız daha sonrasında "Her şey iyi gidiyor" diyerek uçağına doğru hareket etti. Arda Güler'in o anları, sosyal medyada viral olurken, İspanyol basınının da manşetlerinde "Verdiği röportaj olay oldu" şeklinde yer aldı.