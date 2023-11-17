Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk'ten 'suç duyurusu' çağrısı
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231117/arda-guler-turkiyede-verdigi-roportaj-olay-oldu-1077481837.html
Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'
Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'
İspanya La Liga devi Real Madrid'e giden Arda Güler'in üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T07:06+0300
2023-11-17T07:08+0300
spor
arda güler
real madrid
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
sakatlık
tedavi
futbol
la liga
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_58b952e1383a9bf108a41b0500be1e75.jpg
Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor.Son olarak milli ara öncesinde de bir sakatlık geçirdiği ifade edilen Güler, tedavi için Türkiye'ye geldi. Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverlerin performansını merakla beklediği Arda Güler, İspanya'dan ayrılmadan önce El Chiringuito TV'nin sorularını yanıtladı.Kendisine sorulan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi" cevabını veren Güler'in daha sonrasında başını öne eğmesi dikkat çekti. Genç yıldız daha sonrasında "Her şey iyi gidiyor" diyerek uçağına doğru hareket etti. Arda Güler'in o anları, sosyal medyada viral olurken, İspanyol basınının da manşetlerinde "Verdiği röportaj olay oldu" şeklinde yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ispanya-basinindan-real-madrid-iddiasi-arda-guler-antrenmana-cikmadi-ortalik-karisti-1077266993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073859478_23:0:1500:1108_1920x0_80_0_0_62139fca774a6270410060dd1c0adcc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda güler, real madrid, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, tedavi, futbol, la liga, maç
arda güler, real madrid, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, tedavi, futbol, la liga, maç

Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'

07:06 17.11.2023 (güncellendi: 07:08 17.11.2023)
© AA / Real Madrid KulübüArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© AA / Real Madrid Kulübü
Abone ol
İspanya La Liga devi Real Madrid'e giden Arda Güler'in üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için Türkiye'ye gelen yıldız isim, İspanyol basınının havaalanında sorduğu sorulara kısa yanıtlar verdi.
Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor.
Son olarak milli ara öncesinde de bir sakatlık geçirdiği ifade edilen Güler, tedavi için Türkiye'ye geldi. Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverlerin performansını merakla beklediği Arda Güler, İspanya'dan ayrılmadan önce El Chiringuito TV'nin sorularını yanıtladı.
Kendisine sorulan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi" cevabını veren Güler'in daha sonrasında başını öne eğmesi dikkat çekti. Genç yıldız daha sonrasında "Her şey iyi gidiyor" diyerek uçağına doğru hareket etti. Arda Güler'in o anları, sosyal medyada viral olurken, İspanyol basınının da manşetlerinde "Verdiği röportaj olay oldu" şeklinde yer aldı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
SPOR
İspanya basınından Real Madrid iddiası: 'Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı'
10 Kasım, 11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала