https://sputniknews.com.tr/20231117/arda-guler-turkiyede-verdigi-roportaj-olay-oldu-1077481837.html

Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'

Arda Güler Türkiye'de: 'Verdiği röportaj olay oldu'

İspanya La Liga devi Real Madrid'e giden Arda Güler'in üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T07:06+0300

2023-11-17T07:06+0300

2023-11-17T07:08+0300

spor

arda güler

real madrid

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

sakatlık

tedavi

futbol

la liga

maç

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Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele ediyor.Son olarak milli ara öncesinde de bir sakatlık geçirdiği ifade edilen Güler, tedavi için Türkiye'ye geldi. Real Madrid taraftarları ve Türk futbolseverlerin performansını merakla beklediği Arda Güler, İspanya'dan ayrılmadan önce El Chiringuito TV'nin sorularını yanıtladı.Kendisine sorulan "Tedavin nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi iyi" cevabını veren Güler'in daha sonrasında başını öne eğmesi dikkat çekti. Genç yıldız daha sonrasında "Her şey iyi gidiyor" diyerek uçağına doğru hareket etti. Arda Güler'in o anları, sosyal medyada viral olurken, İspanyol basınının da manşetlerinde "Verdiği röportaj olay oldu" şeklinde yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231110/ispanya-basinindan-real-madrid-iddiasi-arda-guler-antrenmana-cikmadi-ortalik-karisti-1077266993.html

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arda güler, real madrid, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, tedavi, futbol, la liga, maç