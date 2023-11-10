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İspanya basınından Real Madrid iddiası: 'Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı'
İspanya basınından Real Madrid iddiası: 'Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı'
Rayo Vallecano ve Braga maçlarında süre alamayan Arda Güler'in, Valencia maçında oynama umudu yarıda kalabilir. İspanya basını, genç yıldızın son antrenmana... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T11:52+0300
2023-11-10T11:52+0300
arda güler
real madrid
spor
maç
futbol
antrenman
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Real Madrid’te Arda Güler’in ne zaman sahaya çıkacağı sorusu henüz yanıt bulmazken, İspanya basını ilginç bir iddia ortaya attı.Uzun süren sakatlığının ardından hazır hale gelmişken küçük bir sakatlık daha yaşayan Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin daha dikkatli davranmasına neden oldu. Rayo Vallecano maçında kadroda olmasına rağmen süre alamayan ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Braga karşılaşmasında da benzer durumu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, henüz yeni takımıyla sahaya çıkamadı. Braga maçından sonra yaptığı açıklamada, Arda Güler’in henüz tam hazır olmadığını ve riske etmek istemediklerini dile getiren Ancelotti, genç yıldızın kısa süre içerisinde forma şansı bulacağını söyledi.Yeni iddiaAncak perşembe günü yapılan antrenmanda Arda Güler’in yer almaması, İspanya basınında soru işaretleri yarattı. Mundo Deportivo’da yer alan haberde, genç futbolcunun ağrısı olduğu için antrenmana katılmadığı ve ligde Valencia’ya karşı oynanacak maçta da süre almasının zor olduğu belirtildi.Real Madrid kulübü, Arda Güler hakkında henüz bir açıklama yapmazken, oyuncunun cumartesi günü oynanacak maç öncesinde son antrenmana katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.
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arda güler, real madrid, maç, futbol, antrenman
arda güler, real madrid, maç, futbol, antrenman

İspanya basınından Real Madrid iddiası: 'Arda Güler antrenmana çıkmadı, ortalık karıştı'

11:52 10.11.2023
© AA / Real Madrid KulübüArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AA / Real Madrid Kulübü
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Rayo Vallecano ve Braga maçlarında süre alamayan Arda Güler'in, Valencia maçında oynama umudu yarıda kalabilir. İspanya basını, genç yıldızın son antrenmana katılmaması sonrası çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Real Madrid’te Arda Güler’in ne zaman sahaya çıkacağı sorusu henüz yanıt bulmazken, İspanya basını ilginç bir iddia ortaya attı.
Uzun süren sakatlığının ardından hazır hale gelmişken küçük bir sakatlık daha yaşayan Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin daha dikkatli davranmasına neden oldu. Rayo Vallecano maçında kadroda olmasına rağmen süre alamayan ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Braga karşılaşmasında da benzer durumu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, henüz yeni takımıyla sahaya çıkamadı. Braga maçından sonra yaptığı açıklamada, Arda Güler’in henüz tam hazır olmadığını ve riske etmek istemediklerini dile getiren Ancelotti, genç yıldızın kısa süre içerisinde forma şansı bulacağını söyledi.

Yeni iddia

Ancak perşembe günü yapılan antrenmanda Arda Güler’in yer almaması, İspanya basınında soru işaretleri yarattı. Mundo Deportivo’da yer alan haberde, genç futbolcunun ağrısı olduğu için antrenmana katılmadığı ve ligde Valencia’ya karşı oynanacak maçta da süre almasının zor olduğu belirtildi.
Real Madrid kulübü, Arda Güler hakkında henüz bir açıklama yapmazken, oyuncunun cumartesi günü oynanacak maç öncesinde son antrenmana katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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