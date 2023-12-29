https://sputniknews.com.tr/20231229/putinin-secim-kampanyasi-sitesine-yurtdisindan-cok-sayida-saldiri-duzenlendi-1079179128.html
Putin’in seçim kampanyası sitesine yurtdışından çok sayıda saldırı düzenlendi
Putin’in seçim kampanyası sitesine yurtdışından çok sayıda saldırı düzenlendi
Rusya Devlet Başkanı Adayı Vladimir Putin’in bugün açılan seçim kampanyası internet sitesinin yurtdışı kaynaklı yoğun DDoS saldırısına uğradığı, gereken tüm... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T19:51+0300
2023-12-29T19:51+0300
2023-12-29T19:51+0300
dünya
vladimir putin
ddos
ddos saldırısı
seçim
seçim kampanyası
seçim kampanyası
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Putin’in Seçim Kampanyası Ofisi Sözcüsü Aleksandr Suvorov, basın mensuplarına açıklamasında, “Bugün Rusya Devlet Başkan Adayı Vladimir Putin’in internet sitesi putin2024.ru faaliyete geçti” ifadesini kullandı.Sitenin hizmete girdiği andan itibaren, yani saat 13.00 sularında, yurtdışı kaynaklı çok sayıda DDoS saldırılarının başladığını anlatan Suvorov, sitenin güvenliği için gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydederek, “Site normal çalışıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/putin-merkez-secim-komisyonuna-gelerek-adaylik-kayit-belgelerini-teslim-etti-1078582030.html
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vladimir putin, ddos, ddos saldırısı, seçim, seçim kampanyası, seçim kampanyası
vladimir putin, ddos, ddos saldırısı, seçim, seçim kampanyası, seçim kampanyası
Putin’in seçim kampanyası sitesine yurtdışından çok sayıda saldırı düzenlendi
Rusya Devlet Başkanı Adayı Vladimir Putin’in bugün açılan seçim kampanyası internet sitesinin yurtdışı kaynaklı yoğun DDoS saldırısına uğradığı, gereken tüm önlemlerin alındığı ve sitenin şu anda normal çalıştığı belirtildi.
Putin’in Seçim Kampanyası Ofisi Sözcüsü Aleksandr Suvorov,
basın mensuplarına açıklamasında, “Bugün Rusya Devlet Başkan Adayı Vladimir Putin’in internet sitesi putin2024.ru
faaliyete geçti” ifadesini kullandı.
Sitenin hizmete girdiği andan itibaren, yani saat 13.00 sularında, yurtdışı kaynaklı çok sayıda DDoS saldırılarının başladığını anlatan Suvorov, sitenin güvenliği için gereken tüm tedbirlerin alındığını kaydederek, “Site normal çalışıyor” dedi.