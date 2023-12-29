Lübnan'da teleferikte mahsur kalan 19 kişi saatler sonra kurtarıldı
© AA / Lübnan OrdusuLübnan'ın Cunye kentinde arıza nedeniyle metrelerce yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 19 kişi, saatler süren operasyonun sonunda kurtarıldı.
© AA / Lübnan Ordusu
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Lübnan'ın Cunye kentinde arıza nedeniyle metrelerce yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 19 kişi, saatler süren operasyonun sonunda kurtarıldı. Teleferiktekiler iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildi.
Lübnan Sivil Savunma Dairesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğunlukla turistlerin kullandığı Cunye kentinden Harisa Dağı'na çıkan teleferiğin arıza nedeniyle durduğu belirtildi.
أدى عطل مفاجئ في التلفريك المؤدي إلى مزيارة سيدة لبنان - حريصا الى احتجاز عدد من الركاب داخل المقصورات.— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 28, 2023
وقد أنقذ عناصر الدفاع المدني معززين بالسلم الآلي ٥ أشخاص.
ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في هذه الاثناء الى حين التوصل إلى إنقاذ كافة الركاب العالقين. pic.twitter.com/mD3BnHzPrM
Çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin saatlerce havada teleferik kabinleri içinde mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin büyük uğraşı neticesinde kabindeki kişilerin iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildikleri ifade edildi.
فيديو مصوّر لعملية انقاذ احد المواطنين من داخل مقصورة التلفريك بواسطة حبال الانقاذ.. pic.twitter.com/zDBoIvn5wd— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 28, 2023
Başkent Beyrut'un kuzeyindeki sahil kenti Cunye'nin hemen yanında yer alan Harisa Dağı ve Meryem Ana Kilisesi, turistlerin uğrak noktaları arasında. Kıyıdan metlerce yükseklikteki dağa ve kiliseye teleferik bağlantısı bulunuyor.
وقد بلغ عدد الناجين، الذين أنقذهم عناصر الدفاع المدني ووحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، لغاية الآن ١٩ مواطناً غالبيتهم من الأطفال.— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) December 28, 2023
وقد استعان العناصر بسلم تابع لإحدى الشركات الخاصة لتنفيذ المهمة من ناحية اوتوستراد جونية نظرا لعدم توفر سلم لدى الدفاع المدني يصل ارتفاعه الى ٧٠مترا pic.twitter.com/lDdldM3BgT
Lübnan'da 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet 2021'den beri halka günlük sadece 4 saat elektrik verebiliyor.
Bu nedenle ülke genelinde birçok turistik işletmede sık sık arızalar ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hatta hizmet dışı kalabiliyor.