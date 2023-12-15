https://sputniknews.com.tr/20231215/canakkalede-saganak-dere-tasti-sele-kapilan-arac-kurtarildi-1078508858.html

Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, sele kapılan araç kurtarıldı

Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, sele kapılan araç kurtarıldı

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T19:26+0300

2023-12-15T19:26+0300

2023-12-15T19:29+0300

türkiye

çanakkale

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sağanak yağış

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çanakkale valiliği

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Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki dere taştı, köy yolu trafiğe kapatıldı.Kentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köy içindeki bir özel okulda eğitim gören çocuklarını almaya gelen velilerin araçları, Kalabaklı deresinin aniden taşması sonucu sular altında kaldı. Sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken bir kısmı da kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.İl merkezinden köye gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç da su basan yolda ilerleyemeyince çekici yardımıyla kurtarıldı.Köydeki bazı evleri de taşkın nedeniyle su bastı. Bölgeye sevk edilen ekipler, taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışma başlattı.Kalabaklı Deresi'nin taşması sonucu Kepez beldesindeki balıkçı barınağındaki bazı tekneler de zarar gördü.Kalabaklı yolu trafiğe kapatıldıÇanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi.Duyuruda, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20231209/gaziantepte-saganak-hayati-felc-etti-1078238582.html

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