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Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, sele kapılan araç kurtarıldı
Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, sele kapılan araç kurtarıldı
Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T19:26+0300
2023-12-15T19:29+0300
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çanakkale
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sağanak yağış
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Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki dere taştı, köy yolu trafiğe kapatıldı.Kentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köy içindeki bir özel okulda eğitim gören çocuklarını almaya gelen velilerin araçları, Kalabaklı deresinin aniden taşması sonucu sular altında kaldı. Sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken bir kısmı da kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.İl merkezinden köye gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç da su basan yolda ilerleyemeyince çekici yardımıyla kurtarıldı.Köydeki bazı evleri de taşkın nedeniyle su bastı. Bölgeye sevk edilen ekipler, taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışma başlattı.Kalabaklı Deresi'nin taşması sonucu Kepez beldesindeki balıkçı barınağındaki bazı tekneler de zarar gördü.Kalabaklı yolu trafiğe kapatıldıÇanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi.Duyuruda, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231209/gaziantepte-saganak-hayati-felc-etti-1078238582.html
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çanakkale, sağanak, sağanak yağış, araç, çanakkale valiliği
çanakkale, sağanak, sağanak yağış, araç, çanakkale valiliği

Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, sele kapılan araç kurtarıldı

19:26 15.12.2023 (güncellendi: 19:29 15.12.2023)
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW099423Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle dere taşan Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı.
Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle dere taşan Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW099423
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Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük Sanayi Sitesi sular altına kaldı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde ise sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Sular altında kalan araçlar kepçeler yardımıyla kurtarıldı.
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki dere taştı, köy yolu trafiğe kapatıldı.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Köy içindeki bir özel okulda eğitim gören çocuklarını almaya gelen velilerin araçları, Kalabaklı deresinin aniden taşması sonucu sular altında kaldı. Sürücülerden bazıları kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarırken bir kısmı da kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
İl merkezinden köye gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç da su basan yolda ilerleyemeyince çekici yardımıyla kurtarıldı.
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. - Sputnik Türkiye
1/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. - Sputnik Türkiye
2/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. - Sputnik Türkiye
3/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye
4/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. - Sputnik Türkiye
5/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. - Sputnik Türkiye
6/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.

© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi&#x27;nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu. - Sputnik Türkiye
7/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW099423

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. - Sputnik Türkiye
8/8
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW099423

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.

1/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

2/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

3/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

4/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

5/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

6/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.

7/8
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-

Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

8/8
© İHA / MUSTAFA SUİÇMEZ-AW099423

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Köydeki bazı evleri de taşkın nedeniyle su bastı. Bölgeye sevk edilen ekipler, taşan deredeki suyun akışını kolaylaştırmak için dozer ve kepçelerle çalışma başlattı.
Kalabaklı Deresi'nin taşması sonucu Kepez beldesindeki balıkçı barınağındaki bazı tekneler de zarar gördü.

Kalabaklı yolu trafiğe kapatıldı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan duyuruda, Kalabaklı ve bölgedeki bazı köylere ulaşımı sağlayan yolun yoğun sağanaktan dolayı trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Duyuruda, sürücülerin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı felç etti. aralıksız devam eden yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken pek çok araç suda mahsur kaldı. Bazı noktalarda ise yollar suların taşıdığı çamurlarla balçığa dönerken, bir sitenin istinat duvarı yağışa dayanamayarak çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
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Gaziantep'te sağanak hayatı felç etti
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