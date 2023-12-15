Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, sele kapılan araç kurtarıldı
Çanakkale'de sağanak: Dere taştı, otomobil suya gömüldü https://t.co/HcJKFp1JeF pic.twitter.com/YNooKMfxKe— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 15, 2023
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.
Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.
Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.
Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.
Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.
Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı.
Bazı iş yerleri ile Küçük Sanayi Sitesi'nin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı.