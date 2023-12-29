https://sputniknews.com.tr/20231229/istanbulda-intihar-girisimi-avmnin-3-katindan-atladi-1079163845.html

İstanbul'da intihar girişimi: AVM'nin 3. katından atladı

İstanbul'da intihar girişimi: AVM'nin 3. katından atladı

Maltepe’de bir kişi Piazza Alışveriş Merkezi’nin 3'üncü katından atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Şahsın... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T11:39+0300

2023-12-29T11:39+0300

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türkiye

istanbul

intihar

avm

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Maltepe'de Piazza Alışveriş Merkezi’nde, dün akşam saat 20.45 sıralarında yaşanan olayda, AVM’nin 3'üncü katına çıkan Yılmaz Ç. kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki Yılmaz Ç. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz Ç.'nin borçlu olduğu, bu yüzden intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/istanbulda-avm-otoparkinda-siyanur-icti-1079135699.html

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