https://sputniknews.com.tr/20231229/istanbulda-intihar-girisimi-avmnin-3-katindan-atladi-1079163845.html
İstanbul'da intihar girişimi: AVM'nin 3. katından atladı
İstanbul'da intihar girişimi: AVM'nin 3. katından atladı
Maltepe’de bir kişi Piazza Alışveriş Merkezi’nin 3'üncü katından atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Şahsın... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:39+0300
2023-12-29T11:39+0300
2023-12-29T11:39+0300
türkiye
istanbul
intihar
avm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076167720_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_de4f2f101e94a8707c99954ffb6b6dd2.jpg
Maltepe'de Piazza Alışveriş Merkezi’nde, dün akşam saat 20.45 sıralarında yaşanan olayda, AVM’nin 3'üncü katına çıkan Yılmaz Ç. kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki Yılmaz Ç. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz Ç.'nin borçlu olduğu, bu yüzden intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/istanbulda-avm-otoparkinda-siyanur-icti-1079135699.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076167720_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c3d184e9f09695ea0f4ecc96106b2d5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul intihar
İstanbul'da intihar girişimi: AVM'nin 3. katından atladı
Maltepe’de bir kişi Piazza Alışveriş Merkezi’nin 3'üncü katından atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Şahsın 3'üncü kattan atladığı kameraya yansıdı.
Maltepe'de Piazza Alışveriş Merkezi’nde, dün akşam saat 20.45 sıralarında yaşanan olayda, AVM’nin 3'üncü katına çıkan Yılmaz Ç. kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı.
Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 42 yaşındaki Yılmaz Ç. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz Ç.'nin borçlu olduğu, bu yüzden intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.