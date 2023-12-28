https://sputniknews.com.tr/20231228/istanbulda-avm-otoparkinda-siyanur-icti-1079135699.html

İstanbul'da AVM otoparkında siyanür içti

İstanbul'da AVM otoparkında siyanür içti

Ataşehir'de bir erkek şahıs, AVM otoparkında aracının içerisinde siyanür içerek intihar etti. Şahsın aracına bıraktığı "Siyanür içtim, yaklaşmayın" notunu... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T14:32+0300

2023-12-28T14:32+0300

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siyanür

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Olay, Ataşehir'de bulunan Brandium AVM'nin otoparkında dün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs, AVM otoparkında kendi aracının içinde siyanür içti. Şahıs, ayrıca aracının üzerine "Siyanür içtim, yaklaşmayın" yazılı not bıraktı. Notu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, siyanür maddesinden etkilenmemek için özel kıyafet giydi. Yapılan incelemede, siyanür içen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/ankara-metrosunda-intihar-girisimi-1078440837.html

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