https://sputniknews.com.tr/20231229/iran-mossad-ile-baglantili-olmakla-suclanan-dort-kisiyi-idam-etti-1079167230.html
İran, Mossad ile bağlantılı olmakla suçlanan dört kişiyi idam etti
İran, Mossad ile bağlantılı olmakla suçlanan dört kişiyi idam etti
İran'da Mossad'ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulundukları belirtilen 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi yargı sürecinin... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T12:40+0300
2023-12-29T12:40+0300
2023-12-29T12:40+0300
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Sabotajcı olmakla suçlanan üç erkek ve bir kadın 'Siyonist rejimle işbirliği' yaptıkları gerekçesiyle asılarak idam edildi.Vefa Henare, Aram Omeri, Rahman Perhazo ve Nesim Nemazi adlı mahkumların 'ülke düzenini bozmak amacıyla Siyonist rejimle İsrail istihbarat işbirliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve muharebe' suçlarından idam edildiği belirtildi.İdam edilen mahkumların Mossad görevlileriyle görüntülü iletişim kurarak doğrudan temas kurduğu ve Tahran, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde sabotaj eylemleri ile ülkenin güvenlik kurumlarında çalışan kişilere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.Aynı davada yargılanan diğer 6 sanığın ise "Siyonist rejimle bağlantıları" nedeniyle 10'ar yıl hapse mahkum edildiği kaydedildi.İran medyasına göre söz konusu grubun Mossad'ın rehberliğinde ülke güvenliğine karşı kapsamlı eylemlerde bulundukları belirtildi. Buna ek olarak idam edilen dört kişi istihbarat elde etmek için İran güvenlik güçlerini kaçırmakla ve bazı ajanların arabalarını ve evlerini ateşe vermekle suçlandı.İran 16 Aralık'ta Belucistan'da Mossad için çalışmaktan suçlu bulunan bir kişiyi daha idam etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/iran-cumhurbaskanindan-israile-bu-sucun-bedelini-mutlaka-odeyecekler-1078937998.html
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iran, israil, mossad, idam, tahran, siyonist
iran, israil, mossad, idam, tahran, siyonist
İran, Mossad ile bağlantılı olmakla suçlanan dört kişiyi idam etti
İran'da Mossad'ın yönlendirmesiyle ülke güvenliğine karşı eylemlerde bulundukları belirtilen 10 kişilik sabotaj ekibinin 4 üyesi yargı sürecinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde idam edildi.
Sabotajcı olmakla suçlanan üç erkek ve bir kadın 'Siyonist rejimle işbirliği' yaptıkları gerekçesiyle asılarak idam edildi.
Vefa Henare, Aram Omeri, Rahman Perhazo ve Nesim Nemazi adlı mahkumların 'ülke düzenini bozmak amacıyla Siyonist rejimle İsrail istihbarat işbirliği yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve muharebe' suçlarından idam edildiği belirtildi.
İdam edilen mahkumların Mossad görevlileriyle görüntülü iletişim kurarak doğrudan temas kurduğu ve Tahran, Hürmüzgan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde sabotaj eylemleri ile ülkenin güvenlik kurumlarında çalışan kişilere yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu ifade edildi.
Aynı davada yargılanan diğer 6 sanığın ise "Siyonist rejimle bağlantıları" nedeniyle 10'ar yıl hapse mahkum edildiği kaydedildi.
İran medyasına göre söz konusu grubun Mossad'ın rehberliğinde ülke güvenliğine karşı kapsamlı eylemlerde bulundukları belirtildi. Buna ek olarak idam edilen dört kişi istihbarat elde etmek için İran güvenlik güçlerini kaçırmakla ve bazı ajanların arabalarını ve evlerini ateşe vermekle suçlandı.
İran 16 Aralık'ta Belucistan'da Mossad için çalışmaktan suçlu bulunan bir kişiyi daha idam etmişti.