https://sputniknews.com.tr/20231225/iran-cumhurbaskanindan-israile-bu-sucun-bedelini-mutlaka-odeyecekler-1078937998.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi’den İsrail’e tehdit: Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler

İran Cumhurbaşkanı Reisi’den İsrail’e tehdit: Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Musevi, Suriye’de İsrail’in saldırısında öldürüldü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T21:56+0300

2023-12-25T21:56+0300

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail saldırısında öldürülen Musevi'nin, Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğunu aktardı.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suriye’deki komutanlarından Musevi’nin, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirdiği doğrulandı.Açıklamada, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun "kıdemli askeri danışmanı" olduğu ifade edilen Musevi'nin, 2020'de, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu ve Suriye'deki "direniş cephesine" destek vermekten sorumlu olduğu bilgisi verildi.Açıklamada, "Gaspçı ve korkak Siyonist rejim (İsrail) bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir." denildi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı.Reisi mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

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