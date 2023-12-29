https://sputniknews.com.tr/20231229/gazzeden-misira-tahliye-edilen-33-rus-vatandasi-ozel-ucakla-moskovaya-goturuldu-1079173694.html
Gazze’den Mısır’a tahliye edilen 33 Rus vatandaşı özel uçakla Moskova’ya götürüldü
Gazze’den Mısır’a tahliye edilen 33 Rus vatandaşı özel uçakla Moskova’ya götürüldü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinden tahliye edilen 14’ü çocuk 33 Rus vatandaşının bakanlığa ait özel uçakla Mısır’ın başkenti... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T17:36+0300
2023-12-29T17:36+0300
2023-12-29T17:36+0300
israil- filistin çatışması
rusya acil durum bakanlığı
rusya vatandaşı
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
israil-filistin
kahire
moskova
il-76
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel uçak, tahliye edilen vatandaşlarla birlikte Kahire’den Moskova’ya uçtu. Filistin-İsrail çatışma bölgesinden ayrılma karar alan, 14’ü çocuk 33 kişi İl-76 uçağıyla Rusya’ya uçuyor” ifadesine yer verildi.Söz konusu grubun daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yardımıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Kahire’ye ulaştırıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazzeden-tahliye-edilen-son-kafile-moskovaya-ulasti-1078600332.html
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
kahire
moskova
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rusya acil durum bakanlığı, rusya vatandaşı, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, israil-filistin, kahire, moskova, il-76
rusya acil durum bakanlığı, rusya vatandaşı, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, israil-filistin, kahire, moskova, il-76
Gazze’den Mısır’a tahliye edilen 33 Rus vatandaşı özel uçakla Moskova’ya götürüldü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışma bölgesinden tahliye edilen 14’ü çocuk 33 Rus vatandaşının bakanlığa ait özel uçakla Mısır’ın başkenti Kahire’den Moskova’ya götürüldüğünü duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait özel uçak, tahliye edilen vatandaşlarla birlikte Kahire’den Moskova’ya uçtu. Filistin-İsrail çatışma bölgesinden ayrılma karar alan, 14’ü çocuk 33 kişi İl-76 uçağıyla Rusya’ya uçuyor” ifadesine yer verildi.
Söz konusu grubun daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yardımıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Kahire’ye ulaştırıldığı belirtildi.