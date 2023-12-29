https://sputniknews.com.tr/20231229/fatih-terim-panathinaikosa-resmi-imzayi-atti-1079170132.html
Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı
Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T14:31+0300
2023-12-29T14:31+0300
2023-12-29T14:32+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
imza
teknik direktör
anlaşma
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Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231227/fatih-terimden-yunanistan-yolculugu-oncesi-kisa-aciklama-1079025010.html
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fatih terim, panathinaikos, imza, teknik direktör, anlaşma
fatih terim, panathinaikos, imza, teknik direktör, anlaşma
Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı
14:31 29.12.2023 (güncellendi: 14:32 29.12.2023)
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.
Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.
Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.