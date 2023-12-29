https://sputniknews.com.tr/20231229/fatih-terim-panathinaikosa-resmi-imzayi-atti-1079170132.html

Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı

Fatih Terim, Panathinaikos'a resmi imzayı attı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

panathinaikos

imza

teknik direktör

anlaşma

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Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231227/fatih-terimden-yunanistan-yolculugu-oncesi-kisa-aciklama-1079025010.html

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fatih terim, panathinaikos, imza, teknik direktör, anlaşma