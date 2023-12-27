https://sputniknews.com.tr/20231227/fatih-terimden-yunanistan-yolculugu-oncesi-kisa-aciklama-1079025010.html
Fatih Terim Yunanistan yolculuğu öncesi konuştu: 'Söyleyecek çok şeyimiz var'
Fatih Terim Yunanistan yolculuğu öncesi konuştu: 'Söyleyecek çok şeyimiz var'
Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, kendisini Yunan devine bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere ülkeye hareket etti. Fatih Terim yolculuk öncesi... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:11+0300
2023-12-27T11:11+0300
2023-12-27T11:30+0300
spor
fatih terim
yunanistan
panathinaikos
teknik direktör
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Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile el sıkıştı. Yunan ekibi, Terim'le ilgili resmi duyuruyu yaptı.Öte yandan Fatih Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket etti.. Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla Atina'ya gidecek olan Terim, yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı.'Söyleyecek çok şeyimiz olacak'"Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/acun-ilicalidan-fatih-terim-hamlesi-maclar-icin-harekete-gecti-1079014529.html
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fatih terim, yunanistan, panathinaikos, teknik direktör
fatih terim, yunanistan, panathinaikos, teknik direktör
Fatih Terim Yunanistan yolculuğu öncesi konuştu: 'Söyleyecek çok şeyimiz var'
11:11 27.12.2023 (güncellendi: 11:30 27.12.2023)
Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, kendisini Yunan devine bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere ülkeye hareket etti. Fatih Terim yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile el sıkıştı. Yunan ekibi, Terim'le ilgili resmi duyuruyu yaptı.
Öte yandan Fatih Terim, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a hareket etti.. Atatürk Havalimanı'ndan hareket edecek uçakla Atina'ya gidecek olan Terim, yolculuk öncesi kısa bir açıklama yaptı.
'Söyleyecek çok şeyimiz olacak'
"Hepinizi seviyorum" diyen Fatih Terim, "Söyleyecek çok şeyimiz olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.